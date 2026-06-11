Policía detuvo una rapiña en Punta de Rieles, el delincuente le quitó el arma reglamentaria y le disparó

Un policía de 26 años fue baleado por un delincuente este jueves por la mañana en Punta de Rieles. El funcionario forcejeó con el agresor y logró recuperar su arma.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves. Según informó Subrayado (Canal 10) el policía, que trabaja en la Jefatura de Canelones, circulaba en su moto vestido de particular cuando vio que un hombre intentaba rapiñar a una mujer en Sagitario esquina Zodiaco.

El Policía comenzó a perseguir al delincuente hasta llegar a una zona de pasajes, donde cayó de la moto. Allí, el delincuente le quitó el arma de reglamento y le disparó dos veces en la pierna. Ambos siguieron forcejeando hasta que el Policía logró recuperar su arma y el agresor escapó del lugar. El policía está fuera de peligro.

Asesinato en Villa Española

Un hombre de 54 años fue asesinado a tiros en la madrugada de este jueves en el barrio Villa Española de Montevideo.

Según el reporte policial, varias personas llamaron al 9.1.1. informando que un hombre estaba herido entre las calles Antonio Serratosa y José Irureta Goyena. Además, el sistema Shotspotter registró los disparos de arma de fuego.

Patrullero policial. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el luegar, la Policía Científica incautó seis casquillos de pistola 9 milímetros.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y Fiscalía.