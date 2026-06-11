Violentas protestas en Irlanda del Norte: incendian domicilios de inmigrantes y hay enfrentamientos con policías

Belfast y poblaciones vecinas del norte de Irlanda vivieron ayer miércoles la segunda noche consecutiva de disturbios protagonizados en su mayoría por jóvenes, en protesta por el apuñalamiento el lunes de una persona a manos de un inmigrante sudanés que está detenido.

Según los medios británicos e irlandeses con presencia en Belfast, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos.

El portal Belfast Live asegura que la multitud que se enfrentó a la policía trató de llegar con intención hostil al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político.

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) ya había alertado horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas.

Un edificio fue incendiado en la zona de Sandy Row, en el centro de Belfast, Irlanda del Norte. Foto: AFP

En Glengormley la policía utilizó cañones de agua, según la BBC. Otro lugar donde se reprodujeron desórdenes fue en Newtownabbey, donde grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro lanzaron todo tipo de objetos a la policía que había levantado una barrera para impedirles el paso. Las ciudades de Derry y Stormont también fueron escenario de protestas y desórdenes, con neumáticos quemados en las calles en varios puntos.

En la noche del martes los manifestantes quemaron varios domicilios sociales donde suele acogerse a inmigrantes, obligando a varias familias a abandonarlos rápido.

“El hecho de que grupos de encapuchados incendien casas donde viven familias, significa un acto de cobardía repugnante”, condenó en X la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

En previsión de lo que podría suceder, numerosos comercios en la provincia cerraron sus puertas antes de tiempo, algunas empresas recomendaron el teletrabajo y también los servicios de transporte público cancelaron varias líneas de tren y autobús.

La familia de la víctima Stephen Ogilvy, lanzó un llamamiento a la calma.

El primer ministro británico, Keir Starmer calificó de “impactantes” y “completamente inaceptables” los disturbios. “Nada puede justificar la violencia y el desorden que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, en internet o en otros lugares. Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré”, añadió Starmer.

Una mujer pasa junto a grafitis antiislámicos luego que las manifestaciones se tornaran violentas en Belfast. Foto: AFP

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, denunció en la BBC la actuación de personas en las redes sociales que, “hasta ayer, habrían tenido muchas dificultades para situar Belfast en un mapa” y que “han instrumentalizado el miedo legítimo que la gente siente ante los acontecimientos”.

Figuras de partidos de extrema derecha, como Reform UK, de Nigel Farage, responsabilizaron a las políticas migratorias de los laboristas y de sus predecesores conservadores.

Violentas manifestaciones antiinmigrantes tuvieron lugar en Irlanda del Norte en los últimos dos años, así como en otras zonas del Reino Unido.

A principios de este mes, cientos de personas se congregaron ante la comisaría central de Southampton, en el sur de Inglaterra, para protestar por la respuesta policial al asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico-polaco apuñalado por un joven de religión sij.

El sospechoso del ataque de este lunes, Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, compareció ayer ante un juez en Belfast. Acusado, entre otros cargos, de intento de asesinato, rechazó la presencia de un abogado y estuvo acompañado por un intérprete de árabe. Quedará detención hasta la próxima audiencia el 8 de julio.

El acusado entró en Irlanda del Norte en 2023 en autobús desde la República de Irlanda, tras llegar procedente de Francia. A su llegada, obtuvo el estatuto de refugiado, con un permiso de residencia hasta 2028. EFE, AFP

Varias personas limpian la calle junto a un autobús urbano "Glider" calcinado tras las violentas manifestaciones en Belfast Foto: PAUL FAITH/AFP

Atacante sudanés a prisión preventiva

Un tribunal de Belfast dictó ayer prisión preventiva durante cuatro semanas para el sudanés Hadi Alodid, de 30 años, a quien se acusa del intento de asesinato mediante apuñalamiento de Stephen Ogilvie, además de amenazas de muerte a otra persona y de posesión de un arma blanca. Este ciudadano de nacionalidad sudanesa compareció ayer por videoconferencia ante un tribunal norirlandés. Aunque se desconoce aún el móvil del ataque, la Policía noirlandesa (PSNI) ha descartado que esté relacionado con el terrorismo islamista.

Fuentes oficiales han informado de que la víctima, de unos 40 años, ha perdido el ojo izquierdo como consecuencia del apuñalamiento ocurrido el pasado lunes de noche, que también le causó heridas graves en el cuello y espalda. El juez Steven Keown denegó a Alolid la libertad bajo fianza al alegar que los riesgos eran “demasiado grandes” y aceptó la posición de la PSNI, que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.