El nuevo enfoque migratorio que impulsa Trump en Estados Unidos: multas impagables y presión para irse

El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos avanza en una nueva política migratoria que prevé multas de hasta US$ 18.000 para migrantes en situación irregular, con el objetivo de recuperar los costos de arresto, detención y deportación.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconocen que es probable que gran parte de esas sanciones no se cobren. Entre los motivos, señalaron que el ingreso anual promedio por hogar en México ronda los US$ 5.000, muy por debajo del monto de la multa, según USA Today.

La administración de Trump sostiene que la medida busca incentivar la “autodeportación”. “Nuestro mensaje es claro: los extranjeros en situación ilegal deberían irse ahora o enfrentar consecuencias”, la indicaron a USA Today fuentes del DHS.

La propuesta fue publicada el 20 de mayo en el Registro Federal y el DHS abrió un período de comentarios públicos hasta el 22 de junio. El aumento plantea elevar las multas desde los actuales US$ 5.130 hasta los US$ 18.000, tras evaluar los costos asociados a cada proceso de deportación.

La iniciativa responde a un mandato del Congreso del año pasado que ordenó comenzar a aplicar estas sanciones. Según datos oficiales citados por USA Today, entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año se emitieron multas por un total de US$ 36.000 millones a unas 65.000 personas, con un promedio de US$ 553.000 por caso. No se detalló cuántas de esas multas fueron pagadas.

A quiénes apuntan estas multas elevadas

Las nuevas sanciones apuntan especialmente a personas con órdenes de deportación dictadas “en ausencia”, lo que significa que una persona recibió una última orden de deportación después de no presentarse a una audiencia. En 2024, más de 300.000 migrantes recibieron este tipo de fallos, indica USA Today, y unos 23.670 fueron finalmente detenidos y puestos en proceso de expulsión.

La propuesta del gobierno de Trump busca elevar las multas a inmigrantes indocumentados a US$ 18.000. Muchas aseguran que son impagables. Foto: Archivo El País

Entre los potencialmente afectados se incluyen quienes ingresaron legalmente, como con visa de estudiante o turista, pero excedieron el tiempo permitido, así como solicitantes de asilo que posteriormente recibieron una orden de salida del país, detalló USA Today.

Cuestionamientos a la medida migratoria del gobierno de Trump

Aún está por verse si elevar la multa será efectiva para los objetivos que se trazó el gobierno estadounidense. El ex alto funcionario del DHS, Adam Klein, declaró en el portal Newsweek que podría existir la posibilidad de que este tipo de medidas desalienten aún más la participación de migrantes en el sistema estadounidense.

Agentes de ICE realizando un arresto en Estados Unidos. Foto: ICE

"Como ocurre con muchas medidas de control migratorio, la efectividad de esta política probablemente dependerá menos del monto de la multa en sí y más de si las personas confían lo suficiente en el proceso como para participar en él", comentó Klein.

Por su parte, grupos defensores de los derechos de inmigrantes acusan al gobierno de Trump de intentar criminalizar prácticamente a todos los migrantes en Estados Unidos, según USA Today. La funcionaria de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Sarah Mehta, aseguró que la multa hace sentir a los migrantes aún más como fugitivos de la justicia, con el propósito de aterrorizar a la gente y hacerla sentir que se tiene que ir lo antes posible.