"Green card": EE.UU. exigirá a migrantes temporales salir del país para tramitar la residencia permanente

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes que la mayoría de los extranjeros que soliciten la residencia permanente o green card tendrán que regresar a sus países de origen para presentar la solicitud, un cambio extraordinario que podría dificultar que cientos de miles de personas obtengan la residencia permanente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia que supervisa el sistema de inmigración legal, declaró que solo otorgará tarjetas de residencia permanente a personas que se encuentren dentro del país en "circunstancias extraordinarias". Según un comunicado emitido por la agencia, quienes soliciten la residencia permanente deberán realizar el trámite consular fuera del país.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de incentivar las lagunas legales”, declaró Zach Kahler, portavoz de la agencia, en un comunicado. “Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”.

Según abogados de inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional, es probable que este cambio provoque la separación de más familias, ya que los cónyuges o familiares deberán esperar la resolución de sus solicitudes. También podría ocasionar tiempos de procesamiento más largos, dado el gran volumen de casos que deberán gestionar los consulados de todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conmemoración de Memorial Day. Foto: AFP.

“Nuestro sistema de tramitación consular, a través del cual tendrían que presentar su solicitud, ya está sobrecargado”, declaró Sarah Pierce, exanalista de políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y actual directora de política social del centro de estudios de centroizquierda Third Way. “Eso significa que podríamos tener familias separadas durante meses o incluso años”.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de tarjetas de residencia permanente (green cards), de las cuales más de 820.000 fueron aprobadas para personas que ya se encontraban en el país mediante un proceso denominado "ajuste de estatus". En las últimas dos décadas, más de 500.000 personas han recibido tarjetas de residencia permanente cada año a través del ajuste de estatus, con la excepción de 2020, durante la pandemia del covid-19.

Un guardia del estado de Texas en la frontera con México. Foto: AFP.

El memorando generó de inmediato confusión entre los abogados de inmigración, quienes se esforzaron por comprender qué excepciones se concederían. Muchos también preveían que el cambio de política enfrentaría impugnaciones legales.

Existen diversas vías para que los extranjeros obtengan la tarjeta de residencia permanente, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Por ejemplo, las personas con visas temporales pueden solicitar el ajuste de su estatus si son cónyuges de un ciudadano estadounidense.

Más del 70% de las personas que obtuvieron la residencia permanente a través del matrimonio lo hicieron mediante un ajuste de estatus, lo que representa un total de aproximadamente 250.000 personas en 2024.

Por Madeleine Ngo y Albert Sun / The New York Times