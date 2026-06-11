Santiago Caramés habló de "doble vara" en el Partido Nacional tras polémica por votar préstamos a la IMM

Siguen las tensiones dentro del Partido Nacional luego de que la lista 22 negociara con la Intendencia de Montevideo (IMM) por separado y votara a favor de los fideicomisos propuestos por el intendente frenteamplista Mario Bergara. Santiago Caramés, dirigente de la agrupación, manifestó este jueves que siente "sorpresa y dolor" y asegura que "Formalmente no hay ninguna citación" para que los ediles concurran a la Comisión de Ética del partido. "Nos enteramos por la prensa", disparó.

El dirigente político confirmó que ya enviaron un correo electrónico al presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, solicitando un encuentro inmediato para aclarar la situación.

Caramés argumentó que la votación de los fideicomisos y herramientas de financiamiento para la IMM responde a una postura plenamente política y colectiva del sector de la Lista 22, descartando que se trate de una falta a la moral. "No es un tema ético, es una decisión política. No fue solamente de los dos ediles que levantaron la mano, sino de la lista 22", sostuvo el referente en diálogo con Doble Click (FM Del Sol).

Santiago Caramés y Álvaro Delgado Foto: X/Santiago Caramés

El debate sobre la disciplina partidaria en Montevideo

Según Santiago Caramés, nunca se determinó que el rechazo a los proyectos de la IMM constituyera un asunto político obligatorio. El dirigente recordó que históricamente los sectores nacionalistas han tenido libertad de acción ante debates de alta trascendencia nacional. "El partido es de hombres y mujeres libres. Por ejemplo, no estableció disciplina partidaria para votar la ley de caducidad", enfatizó.

Asimismo, apuntó de forma directa contra lo que considera una contradicción en los criterios con los que se juzga el accionar de los representantes en los distintos departamentos de Uruguay. "Hay doble vara para medir ciertas cosas. En Canelones se votó para saneamiento de Atlántida, que yo estoy de acuerdo. También en Florida y en Salto, donde hay intendencias del Partido Nacional", enumeró para argumentar que el apoyo a obras de infraestructura pública no es un fenómeno aislado de Montevideo.

"La doble vara con la que a los propios llamás de traidores cuando acompañan estos instrumentos y en el caso de que tu gobiernes tenés que ir a pedir los votos al otro lado. ¿Los llamás traidores también?", cuestionó.

El exdirector del Sistema Nacional de Emergencias y líder de la Lista 22, Santiago Caramés Leonardo Mainé

Una visión de futuro y obras para la capital

El líder de la Lista 22 aseguró que su sector mantendrá los canales abiertos para el intercambio y apuntó que la resolución de apoyo a los créditos es una apuesta por el desarrollo local. "Nosotros vamos a tratar de dialogar, acordar, poner sobre la mesa otra forma de pensar Montevideo", explicó el líder del sector.

Caramés reconoció compartir algunas de las observaciones opositoras respecto a la conducción de la comuna, pero marcó una distancia estratégica en la forma de ejercer el rol de contralor.

Gestión. En el año 2025, la Intendencia de Montevideo (IMM) recibió 113.743 reclamos por diversos aspectos de la administración departamenta. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

"Entiendo la crítica de que la Intendencia tiene las prioridades cambiadas, pero lo único que estamos haciendo es pudriendo a la gente. No queremos ser comentaristas del deterioro, queremos incidir en todo lo que podamos incidir", concluyó el dirigente, quien remarcó que su intención es facilitar mejoras de infraestructura que puedan consolidarse a largo plazo en la ciudad.

"Yo algún día aspiro a que el Partido Nacional gobierne Montevideo, estoy adelantando obras que mi gobierno va a hacer. No somos proclives al palo en la rueda. No es de Blanco perseguir compañeros por votar diferente".