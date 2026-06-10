Detuvieron a un policía tras una persecución en Punta de Rieles: le incautaron un arma requerida por hurto

En la mañana de este miércoles, policías detuvieron a un funcionario policial y a una mujer en el cruce de las calle Luis Caviglia y Leandro Gómez, en el barrio Punta de Rieles, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Ambos se trasladaban en un automóvil Nissan que fue detenido ya que circulaba sin matrícula. El vehículo estaba siendo monitoreado desde Montevideo hacia Canelones por parte de las autoridades debido a esta falta, por lo que se produjo una persecución.

Luego de detener el vehículo y al realizar una inspección, las autoridades incautaron dos armas de fuego, municiones y un pasamontañas. Una de las armas estaba requerida por hurto.

Ahora, los detenidos se encuentran en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Según pudo saber El País en base a fuentes policiales, el funcionario tiene 20 años y se desempeña en la Jefatura de Policía de Canelones.

Mataron a balazos a un hombre en Punta de Rieles

La Jefatura de Policía de Montevideo se encuentra investigando el homicidio de un hombre que murió en madrugada del pasado sábado tras ser baleado en el cruce de las calles Acuario y Pasaje B, en Punta de Rieles.

De acuerdo a el reporte policial, efectivos de la Zona Operacional III tomaron conocimiento sobre una persona herida por arma de fuego en la mencionada intersección.

Pasaje B y Acuario. Foto: captura Google Maps

Una vez en el lugar, el personal observó a un hombre caído en la vía pública, rodeado por varias personas y con "abundante sangrado". La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Sobre la 01:35, personal médico constató el fallecimiento de la víctima por “múltiples heridas de arma de fuego. Shock hipovolémico con anemia".

Según las averiguaciones de la Policía, un testigo declaró que, antes del ataque, el hombre fue a un almacén de la zona, y al constatar que demoraba, salió a buscarlo.

Tras esto, observó que el hombre corrió desde una plaza cercana a la calle Ovidio Fernández Ríos y, al llegar a su encuentro, se desplomó.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, así como personal de Investigaciones y del Departamento de Homicidios, que asumió la investigación del caso.