Balaceras en Manga: investigan a brasileños con posibles vínculos criminales que buscan ganar territorio

La Policía investiga la presencia de un grupo criminal brasileño que busca consolidarse en varias zonas de Montevideo, entre ellas Manga, donde se registraron una seguidilla de balaceras durante los últimos días. Una de ellas derivó en un doble homicidio. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los extranjeros buscan ganar territorio para controlar el comercio de drogas.

Fuentes policiales indicaron a El País que el grupo intenta tener injerencia en varios puntos de la capital, entre ellos el barrio Manga y alrededores. Según la información primaria, algunos de sus integrantes estarían vinculados a organizaciones criminales brasileñas que también operan en la frontera y que tienen una gran capacidad de fuego.

La hipótesis que se maneja es que el grupo intenta afirmarse en la zona para participar en la distribución de droga y disputar espacios de venta. Esa línea de investigación aparece en medio de una seguidilla de balaceras que generó preocupación entre vecinos y que ahora es analizada junto con otros hechos violentos recientes, entre ellos el doble homicidio ocurrido en Manga. En algunos episodios, los proyectiles impactaron contra viviendas e incluso ingresaron al interior de casas.

La tensión en la zona aumentó luego del doble crimen ocurrido en la noche del lunes, donde dos hombres de 25 y 57 años (hijastro y padrastro) fueron asesinados a balazos mientras circulaban en un auto. El ataque ocurrió en el entorno de Camino Paso de la Española. Las víctimas fueron interceptadas y recibieron múltiples disparos.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró el vehículo con varios impactos. Uno de los hombres estaba muerto dentro del auto, mientras que el otro fue hallado sin vida del lado de afuera. En la escena trabajó Policía Científica, que levantó cerca de 30 vainas y otros indicios que aportarán información tras ser analizados.

Según las primeras versiones recabadas, los atacantes se desplazaban en otro vehículo. La hipótesis inicial es que se trató de una emboscada y que los agresores se aproximaron al auto en el que iban las víctimas, dispararon y luego escaparon.

Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Policía trabajan en coordinación para identificar a los autores del doble crimen. En paralelo, buscan dar con el motivo y los responsables de las múltiples balaceras que se vienen registrando en la zona.

Hasta ahora, los investigadores manejan los casos con cautela. Una de las líneas apunta a la presencia del grupo brasileño y su posible intento de instalarse en ese punto de Montevideo para controlar el negocio de la droga. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido un vínculo directo entre las balaceras recientes y el doble homicidio.

Por eso es que se intenta establecer si se trata de episodios vinculados a una misma disputa o de hechos distintos ocurridos en una zona atravesada por conflictos criminales.

Por su parte, vecinos de la zona aseguraron a El País que la situación se agravó recientemente. En los últimos días hubo denuncias por ráfagas de disparos, impactos en viviendas y circulación de personas armadas por las calles.

Fuentes policiales aseguraron que el Ministerio del Interior definió reforzar el patrullaje en esta zona con el objetivo de neutralizar a los grupos criminales.