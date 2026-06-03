Hay acuerdo: futbolista indemnizará a árbitro al que le fracturó la nariz y le sacó dos dientes de un cabezazo

El futbolista de la Liga Mayor de Maldonado que agredió a un árbitro de un cabezazo y le provocó una fractura nasal y la pérdida de dos dientes llegó a un acuerdo monetario con la víctima, según pudo saber El País con fuentes del caso. La salida acordada por las partes será puesta a consideración de la Justicia durante una audiencia que se está realizando este miércoles.

El caso había sido investigado por la Fiscalía departamental de 3er Turno, encabezada por Ana Rosés, que solicitó el pasado noviembre una audiencia para formalizar la investigación contra el jugador por un delito de lesiones personales. Se le impusieron medidas cautelares de prohibición de comunicación con la víctima, así como la imposibilidad de ingresar a espacios deportivos. Estas fueron renovadas en marzo de este año.

Si bien en ese momento ya había existido un acercamiento entre las partes, todavía declaraban estar "muy lejos" de llegar a un acuerdo. "Acá hay mucho daño y un acuerdo significa la extinción del delito y el arreglo civil", explicó en ese momento a El País el abogado Sebastián Serrón Bon, contratado por la Asociación de Árbitros.

Ante un nuevo vencimiento de las medidas, la Fiscalía solicitó otra audiencia, aunque en este caso el escenario cambió. Según pudo saber El País, habrá un acuerdo entre el futbolista y el árbitro agredido.

Se trata de una indemnización monetaria que pone punto final al proceso penal, pero también a un posible reclamo civil. El monto del acuerdo superaría los $ 200.000.

Agresión al árbitro

El episodio ocurrió el 18 de octubre, luego del partido entre San Lorenzo de San Carlos —equipo del agresor— y Central Molino. Si bien el resultado dejó a San Lorenzo como campeón, futbolistas de ese equipo se acercaron a protestarle al árbitro por situaciones del encuentro.

En ese contexto, el juez decidió mostrarles la tarjeta roja a dos jugadores. Uno de ellos reaccionó y le pegó un cabezazo. Producto de la agresión, el árbitro sufrió una fractura en la nariz y la pérdida de dos piezas dentales, por lo que debió atravesar una lenta recuperación.

Desde el día del hecho, Fiscalía analizó filmaciones del partido y tomó declaraciones a testigos, al jugador investigado y a la víctima.

"Es importante que se dé un mensaje a los jugadores y la familia deportiva de que este tipo de situaciones no deben ocurrir", había declarado a El País en ese momento el abogado del árbitro.

Como consecuencia de la agresión, la Asociación de Árbitros de Maldonado definió parar la actividad durante dos semanas. Por su parte, desde la Liga Mayor aplicaron una sanción al agresor, que no podrá participar de la competencia por tres años.