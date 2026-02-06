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Noticias de Barrio Manga en El País Uruguay

Operativo policial por tiroteo durante un violento hurto a camión blindado de Prosegur que transportaba remesa del Banco Itaú ubicado frente al Palacio Legislativo, donde resultaron heridas 5 personas, en Montevideo, policía científica, evidencia, ND 20180903, foto Fernando Ponzetto - Archivo El País

Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba en una camioneta: homicida huyó en moto

El País
Policiales
06/02/2026, 12:42
 · 
Por El País y Federico Laitano
Columna de luz de UTE.

Hombre murió electrocutado en Manga: vecinos lo encontraron colgando de un transformador de UTE

Agustina Pérez
Policiales
09/12/2025, 14:34
 · 
Por Agustina Pérez
Intercambiador Belloni. Foto: Leonardo Mainé.

Investigan homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: hombre fue baleado en la cabeza

Agustina Pérez
Policiales
26/11/2025, 12:49
 · 
Por Agustina Pérez
Operativo policial

Cuatro delincuentes rapiñaron a un policía en Manga que vestía de particular: le robaron el arma y la moto

Lorena Zeballos Báez
Policiales
18/08/2025, 09:27
 · 
Por Lorena Zeballos Báez
patrullero policial.JPG

Un hombre ultimado por cortes en el pecho, otro se desvaneció en la calle; suponen que se hirieron mutuamente

El País
Judiciales
02/01/2024, 03:45
 · 
Por El País
Patrullero y moto de la Policía

Fin de semana violento: cinco personas fueron asesinadas a balazos en diferentes barrios

Agustín Zabala
Policiales
19/06/2023, 09:28
 · 
Por Agustín Zabala
Patrullero de Policía

Una mujer de 32 años fue atacada por varias personas; la asesinaron de tres disparos en Manga

Pablo Méndez
Policiales
15/05/2023, 12:41
 · 
Por Pablo Méndez
Incautación.

Brigada Antidroga capturó a hombre de 29 años con cuatro kilos de pasta base

Pablo Méndez
Policiales
17/01/2023, 19:03
 · 
Por Pablo Méndez