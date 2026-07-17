Investigan ataque a balazos en el barrio Manga: un hombre de 32 años fue herido en una pierna

Un hombre de 32 años resultó herido este viernes tras ser atacado a balazos en el barrio Manga de Montevideo cuando se encontraba hurgando una volqueta.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, dos hombres pasaron por el lugar circulando en una moto y dispararon a la víctima en las piernas. El ataque se dio en Camino Carlos A. López y Paso de la Española.

Tras la balacera, el hombre fue trasladado de urgencia en un patrullero a un centro asistencial, siendo diagnosticado con herida de arma de fuego en una de sus piernas.

Policía Científica realizó un relevamiento en la escena y el hecho se encuentra bajo investigación.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Marconi

Un hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Marconi durante la tarde del pasado miércoles, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según señala la información policial, el sistema ShotSpotter detectó una serie de disparos en la zona de la intersección del Doctor Luis Bottaro y Pasaje H. Al llegar, el equipo policial encontró a la víctima tendida en la vía pública. Luego de inspeccionar la escena, se encontraron varias vainas de calibre 9 mm en el Pasaje H y otra en la calle Enrique Castro.

La Policía preservó la escena y continúa trabajando para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de la víctima