Asesinan a un hombre en una balacera en el barrio Conciliación y es el tercer homicidio en 24 horas

Un hombre de 31 años fue asesinado y otro de 38 resultó herido en el cuello tras un ataque a balazos que tuvo lugar este miércoles en el barrio Conciliación de Montevideo.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho se dio en Pasaje Saenz Peña y Mario Orrico, cuando ambas víctimas, quienes se encontraban frente a una vivienda, fueron atacados desde un auto color rojo desde el que se realizaron los disparos.

Tras la balacera, el Centro de Comando Unificado (911) recibió varias llamadas en las que alertaban sobre las personas heridas y las detonaciones. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a los dos hombres —uno de ellos en estado inconsciente— que fueron trasladados a un centro asistencial.

Al hombre de 38 se le diagnosticó una herida de arma de fuego en el cuello, encontrándose fuera de peligro. La segunda víctima, de 31 años presentaba una herida de bala por debajo de su brazo izquierdo, falleció mientras recibía asistencia médica.

La Policía preservó la escena y en el lugar se encontraron varias vainas que serán analizadas por Policía Científica. Las actuaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Tres homicidios en menos de 24 horas en distintos puntos de Montevideo

Con este último asesinato, ya son tres los homicidios en Montevideo en las últimas 24 horas, ya que un hombre de 40 años fue asesinado en la tarde del martes en el barrio Marconi, y en horas de la madrugada de este miércoles hubo otro ataque a balazos en el barrio Borro que terminó con un hombre asesinado y otro herido.

En el caso de Marconi, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Torricelli y Salustio, donde se reportó un intercambio de disparos.

La Policía arribó al lugar y encontró al hombre herido por un arma de fuego al lado de una bicicleta. Finalmente, médicos constataron su fallecimiento.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El hombre circulaba en bicicleta y quedó en medio del tiroteo. No tenía antecedentes penales, según reportó Telenoche (Canal 4).

En el barrio Borro, según información de la Jefatura de Policía de Montevideo, el ataque ocurrió durante la madrugada en la zona de las calles José May y José Montes Pareja.

Los efectivos concurrieron a la zona pasada la 1:00 luego de una comunicación que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego. Allí encontraron a un hombre gravemente herido y lo trasladaron a la policlínica de Capitán Tula, donde los médicos nada pudieron hacer y constataron su fallecimiento.

La víctima, un joven de 27 años, tenía cinco antecedentes penales. Una joven de 23 años declaró a la Policía que estaba por encontrarse con él cuando una moto con tres ocupantes pasó por el lugar y uno de ellos efectuó varios disparos. Ella resultó ilesa.