Ataque a balazos en el Borro durante la madrugada: un hombre muerto, otro herido y una mujer de testigo

Un ataque a balazos en el barrio Borro de Montevideo terminó con un hombre muerto y otro herido. El testimonio de una mujer, testigo del episodio, podría ayudar a los investigadores a reconstruir el crimen.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo, el ataque ocurrió durante la madrugada en la zona de las calles José May y José Montes Pareja. Los efectivos concurrieron a la zona pasada la 1:00 luego de una comunicación que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego. Allí encontraron a un hombre gravemente herido y lo trasladaron a la policlínica de Capitán Tula, donde los médicos nada pudieron hacer y constataron su fallecimiento.

La víctima, un joven de 27 años, tenía cinco antecedentes penales. Una joven de 23 años declaró a la Policía que estaba por encontrarse con él cuando una moto con tres ocupantes pasó por el lugar y uno de ellos efectuó varios disparos. Ella resultó ilesa.

Mientras tanto, a la misma policlínica de Capitán Tula llegó un hombre de 37 años que tenía una herida de arma de fuego en una rodilla. Según el parte policial, declaró que estaba "circunstancialmente" en el lugar al momento del ataque y que no conocía a la víctima.

En la escena del crimen la Policía encontró cuatro vainas calibre 9mm. Allí trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios, que seguirá la investigación bajo el mando de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno, que procura encontrar a los responsables.

Policía Científica trabaja en un operativo. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Nuevo homicidio en el Marconi: mataron a un hombre que iba en bicicleta

El del Borro no fue el único homicidio registrado en las últimas horas. En Marconi, a unos tres kilómetros de distancia, también en la zona norte de Montevideo, un hombre de 40 años que iba en bicicleta fue asesinado a balazos en la esquina de Torricelli y Salustio.

"Efectivos policiales concurrieron al lugar luego de que el sistema ShotSpotter detectara varias secuencias de disparos de arma de fuego y el Centro de Comando Unificado (911) recibiera llamados que alertaban sobre una persona caída en la vía pública", apunta el parte policial de la Jefatura.

En la escena del crimen la Policía encontró el cuerpo y un testigo manifestó haber "escuchado disparos y observado una moto con dos ocupantes que se retiraban de la zona". Ahora la Fiscalía intenta entender las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.