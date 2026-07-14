Nuevo homicidio en el Marconi: Policía investiga asesinato de un hombre que circulaba en bicicleta

Un hombre de 40 años fue asesinado en la tarde de este martes mientras circulaba en bicicleta por el barrio Marconi, en Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Torricelli y Salustio, donde vecinos reportaron un intercambio de disparos.

Al recibir el llamado y detectar la alerta por el sistema ShotSpotter, la Policía encontró al hombre herido por un arma de fuego al lado de una bicicleta. Finalmente, médicos constataron su fallecimiento.

El hombre circulaba en bicicleta y quedó en medio del tiroteo. No tenía antecedentes penales, según reportó Telenoche (Canal 4).

Testigos afirmaron que los autores de la balacera iban en moto y amenazaron al hombre antes del ataque a tiros.

Al momento hay dos hipótesis manejadas por quienes investigan en el lugar; que los autores lo interceptaron para dispararle directamente, o que efectivamente fue herido por una bala perdida entre el fuego cruzado.

Policía Científica trabajando en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

“La Policía preservó la escena y trabaja con la información recabada durante las primeras actuaciones bajo la conducción de la Fiscalía competente, para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables”, informó la Jefatura.

Ola de violencia

El homicidio se suma a una seguidilla de eventos: El lunes, a ocho cuadras del barrio en un liceo de Las Acacias, una bala perdida ingresó por la ventana de un liceo. La semana pasada fue asesinado un hombre de 41 años, luego de varias balaceras los días previos.

Además, en la tarde del lunes se produjo un asesinato en el Cerro. El crimen tuvo lugar en el cruce de las calles Camino Sanfuentes y Los Teros, donde se encontraron numerosos casquillos de bala.

El joven asesinado tenía 21 años y no contaba con antecedentes penales. De acuerdo a la información primaria, los autores del crimen serían dos hombres que arribaron al lugar en una moto. Según los testigos, efectuaron unos 20 disparos y generaron varios impactos de bala en la víctima.