Dos hombres fueron condenados a 15 años de prisión por matar a golpes a un septuagenario en Paysandú

Dos hombres fueron condenados a 15 años de cárcel tras asesinar a golpes a un anciano de 70 años en el departamento de Paysandú. Según explicó el jefe de la Policía departamental, Alejandro Sánchez, la investigación se activó luego de que los familiares de la víctima denunciaran que hacía "varios días" que no lo veían.

El hombre vivía en la zona sureste de la ciudad de Paysandú, en una casa ubicada entre las calles Artigas y Ledesma. Un grupo de policías se dirigió al lugar el pasado jueves y se encontró al hombre sin vida, con varias lesiones en el cráneo y el rostro. "La hipótesis que maneja la Fiscalía es que las personas ingresaron por un murito lindero, de una finca que está abandonada, rompiendo una malla sombra e ingresando la vivienda", afirmó Cecilia Irigoyen, la fiscal del caso, en rueda de prensa.

"Lo curioso del caso es que una de las personas era vecino (de la víctima); iba siempre, y le daba dinero para hacer mandados. No tenían justificación para ingresar a la vivienda de esa manera. La víctima los sorprendió ingresando a la casa y hubo una lucha con ellos", agregó.

La fiscal explicó que la condena se logró en marco de un proceso abreviado, en el que los atacantes reconocieron su responsabilidad en el homicidio. Cada uno deberá cumplir 15 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.