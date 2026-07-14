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El País Información Policiales

La hipótesis policial detrás del hallazgo de un cadáver desmembrado en Casavalle

El fallecido tenía 60 años y no era visto desde hacía varios días. El llamado de un vecino alertó a la Policía, que ingresó a la propiedad de General San Martín y Domingo Arena.

El País
El País
14/07/2026, 13:48
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San Martín y Domingo Arena, en el barrio Casavalle.
San Martín y Domingo Arena, en el barrio Casavalle.
Foto: Google Maps.

La Policía encontró este martes un cuerpo desmembrado en una vivienda de Casavalle, en la zona de la avenida General San Martín y Domingo Arena. El fallecido es un hombre de 60 años cuya causa de muerte se desconoce y está bajo investigación.

Según supo El País, el hallazgo ocurrió luego de que un vecino alertara a la Policía que hacía días no veía a este hombre. Los funcionarios concurrieron a la casa y lo encontraron muerto. "La escena fue preservada para el relevamiento de Policía Científica", explicó la Jefatura de Montevideo.

La principal hipótesis acerca del desmembramiento del cuerpo apunta a "dos perros de gran porte" que estaban dentro de la casa. Lo que aún no ha aclarado la Policía, como informó Telemundo (Canal 12), es si los perros fueron quienes causaron la muerte del hombre o si, por el contrario, el fallecimiento se produjo por otra causa y los animales lo mordieron luego, hambrientos por no recibir alimentación.

Homicidio de policia
Policía Científica trabaja en la escena de un crimen.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Dos ataques a balazos en Canelones terminan con una mujer y un adolescente muertos

Dos ataques a balazos en Canelones: murieron una joven de 27 años y uno de 17

Por otro lado, dos ataques a balazos provocaron dos homicidios en el departamento de Canelones, según informó la Jefatura de Policía en sendos comunicados. Uno de los crímenes sucedió en Toledo y otro en Estación Atlántida.

En Toledo, según el parte policial, las autoridades recibieron la advertencia de una persona herida de arma de fuego en una vivienda ubicada en Gregorio Paniagua y avenida Hugo Méndez. En el lugar los funcionarios encontraron a un joven de 27 años con una herida de arma de fuego en una mano, pero en lugar también fue hallado muerto un adolescente de 17 años.

"De acuerdo a la información primaria, desconocidos habrían efectuado múltiples disparos hacia la vivienda, impactando contra las víctimas", indica el parte. Policía Científica hizo el relevamiento y se encontraron varias vainas que serán analizadas. En la casa había droga y dinero. El Departamento de Homicidios junto a la Fiscalía ya trabajan en el esclarecimiento.

Patrullero de la Policía de Canelones. Foto: Archivo El País
Patrullero de Policía de Canelones.
Foto: Archivo El País.

En paralelo, otro crimen de similares características ocurrió en Estación Atlántida. Fue en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, donde la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.

"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relata el parte.

Con respecto a este crimen, la Policía dice tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tiene previsto realizar allanamientos en las próximas horas para ubicarlo.

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