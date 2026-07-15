Policía de Canelones busca a joven vinculado al asesinato de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

La Jefatura de Policía de Canelones emitió este miércoles un aviso en el que solicita colaboración a la población para dar con el paradero de Franco David Ribeiro Rodríguez, joven que estaría vinculado al homicidio de una mujer que tuvo lugar el pasado martes en Estación Atlántida.

En caso de tener información sobre el requerido, el Ministerio del Interior insta a comunicarse al 911 (mediante llamada gratuita disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web de la cartera (minterior.gub.uy) o presentarse de forma presencial. En este último caso, se debe acudir a la seccional policial más cercana.

Detalles del homicidio en Atlántida

Según informó la Jefatura de Canelones en un comunicado, en horas del martes el Centro de Comando Unificado constató a una persona herida por un arma de fuego en la calle El Tala y Los Geranios, en Estación Atlántida.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a una mujer de 27 años que estaba caída en calle y contaba con una herida de arma de fuego. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

En el lugar se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los involucrados. En ese sentido, se pudo conocer que el autor se retiró del la escena del crimen en una moto.

En el lugar trabajó personal del Departamento de Homicidios, Policía Científica, Área de Investigaciones y Seccional 17.