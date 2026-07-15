Tras nueva muerte por meningococo, MSP insiste con que jóvenes de entre 11 y 12 años reciban la vacuna gratuita

El fallecimiento de una niña de 11 años por meningococo generó preocupación entre varios padres de la Escuela 102 del barrio Ituzaingó, debido a que el otro centro que funciona en el mismo local, pero durante el turno vespertino, permaneció abierto tras detectarse el caso.

La directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo en rueda de prensa este miércoles que se tomó esa decisión siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) de brindar tratamientos a los contactos estrechos de la niña.

Se trata de la sexta muerte por meningococo en lo que va del año, el doble que lo registrado en el mismo periodo del año pasado. La cifra de 21 casos —incluyendo los seis fallecidos— está por encima de lo registrado a esta altura en 2025 (14) y se acerca a lo reportado en 2024 (24), la incidencia más alta de los últimos años.

La directora general de Salud, Laura Llambí, informó este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento que la niña no contaba con la vacunación contra el meningococo, disponible para esta edad sin costo en cualquier puesto de vacunación.

Frente al “aumento inusual” de casos, el MSP resolvió hace 10 días ampliar la vacunación a adolescentes de 11 y 12 años, y se anunció la compra de 300.000 dosis más, por un valor de US$ 1,3 millones, que llegarán en agosto.

Salsamendi agregó que la Escuela 102 tenía previsto realizar la vacunación contra el meningococo en los próximos días, “pero todavía no había llegado la vacuna allí”.

El MSP y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) relanzaron la campaña de vacunación escolar, ofreciendo en diferentes centros educativos las dosis del esquema de vacunación para niños y adolescentes, previa autorización de los padres.

“No se está ante un brote epidémico”, agregó Llambí sobre la situación actual, de la cual tomaron conocimiento durante la comparecencia del MSP en el Parlamento este martes por la mañana.

Desde que se conoció el caso, se aplicó la quimioprofilaxis, con una dosis de antibiótico, a niños o adultos que hayan permanecido por lo menos cuatro horas en los últimos siete días con la persona que sufrió meningococo.

La titular de Digesa instó a consultar al médico ante síntomas como dolor de cabeza fuerte, molestia ante la luz y el sonido, vómitos, nuca rígida y fiebre alta. También ante la aparición de manchas en la piel, aunque aclaró que es un signo tardío. En bebés, se debe estar atento ante fiebre alta, irritabilidad marcada y rechazo a los alimentos.

Llambí había dicho este martes que la campaña de refuerzo con dosis de MenFive, que cubren contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad para evitar una mayor circulación, avanzó en los últimos días. La cobertura entre los adolescentes de 11 años es del 85%, por encima del 79% anunciado por las autoridades hace 10 días.

“Es muy importante que lleguemos a una cobertura aún mayor”, señaló Lustemberg este lunes, quien remarcó que todos los adolescentes nacidos a partir del 1° de enero de 2014 que tengan entre 11 y 12 años cumplidos, y no hayan recibido antes esta vacunación, deben presentarse en cualquier puesto de vacunación para recibir la dosis.

“Es una bacteria muy invasiva, muy contagiosa, con efectos muy graves, por lo que hay que tratar que disminuya la circulación comunitaria”, insistió la ministra este martes, quien puntualizó que se realiza una vigilancia epidemiológica “diaria” sobre la incidencia del meningococo a través de los centros centinela distribuidos en todo el país.

El MSP habilitó hace un año el acceso gratuito a dosis de Bexsero, que cubren contra el serogrupo B de meningococo, para los bebés de dos, cuatro y 15 meses. También incluyó las vacunas MenFive para los niños de un año y 11 años, y ahora amplió la medida a adolescentes de 12 años.

Aumento de infecciones respiratorias

Lustemberg indicó este martes que Uruguay atraviesa un “aumento” de cuadros de infecciones respiratorias, según los últimos datos oficiales.

“Todavía no hemos llegado al pico máximo, pero estamos en una situación de tensión para el sistema de salud, aunque no con un 100% de ocupación de camas”, aclaró.

Llambí puntualizó en la misma rueda de prensa que la ocupación actual de camas de adultos es de 69% y de 35% en camas pediátricas. “Estamos con un nivel de ocupación esperado, que aumentará a medida que entremos más en el invierno y se acrecienten las infecciones respiratorias, pero con buena capacidad en el sistema para dar respuesta, tanto en camas de moderados como en CTI”, acotó.

En un contexto de “aumento notorio” de consultas por infecciones respiratorias, Lustemberg insistió en mantener medidas de “autocuidado y cuidado colectivo” desplegadas durante la pandemia de covid-19: sostener el lavado de manos, usar alcohol en gel, cubrirse al toser, usar tapabocas si se está cursando un proceso infeccioso y, si se tiene fiebre alta, no concurrir a lugares colectivos, laborales o con mucha afluencia de público.

Entre las infecciones respiratorias reportadas, el 70% es por virus influenza o gripe, prevenible con la vacunación antigripal. Ya se brindaron 514.510 dosis, por lo que quedan disponibles unas 85.000, accesibles sin costo en cualquier puesto de vacunación.

Lustemberg instó a la población de riesgo, sobre todo a los mayores de 65 años, a que acceda a la vacunación antigripal, valorando que, en la última semana epidemiológica, el 32% de las consultas y el 19% de ingresos a CTI fueron de adultos mayores de 60 años. “Es muy importante seguir haciendo énfasis en la vacunación antigripal”, resaltó.

El MSP insiste en que no solo deben vacunarse los mayores de 65 años, sino también las personas con comorbilidades y los niños entre seis meses y cinco años. “Son grupos de riesgo muy importantes para vacunarse en el invierno”, dijo. La cobertura vacunal antigripal, al 12 de julio, fue del 35% en embarazadas, 32% en adultos mayores de 65 años y 17% en niños de entre seis meses y cinco años.

La ministra presentó datos correspondientes a la semana epidemiológica 26, aunque el último boletín del MSP publicado en la página web de la cartera corresponde a la semana 25, al 27 de junio. En dicho informe, la incidencia acumulada en personas de 15 años y más internadas por infecciones respiratorias agudas graves en centros centinela se ubica en el nivel más alto del año y se mantiene a niveles de 2024.