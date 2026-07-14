Desde gira teatral a yoga: MSP financiará 42 proyectos para trabajar la salud mental en jóvenes y adultos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes que 42 proyectos, de 139 que se presentaron, recibirán fondos concursables por $ 34 millones para trabajar en Acción País por la Salud Mental, la estrategia participativa de la cartera para abordar la temática de forma articulada, entre el Estado y la sociedad civil organizada.

“Confiamos en el enfoque comunitario, como parte de una convicción sencilla y profunda: nadie cuida mejor a una comunidad, que la propia comunidad cuando cuenta con el apoyo, las herramientas y el compromiso del Estado”, destacó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en conferencia de prensa.

El MSP anunció la adjudicación de fondos para 42 iniciativas, pero no divulgó detalles de cada una. Desde la cartera adelantaron a El País tres de ellas, como una “gira teatral” nacional de la obra “Life Offline”, para que unos 20.000 jóvenes reflexionen sobre los “vínculos, aislamiento, identidad y el bienestar emocional”.

Otra iniciativa seleccionada fueron “talleres participativos” en centros educativos y espacios comunitarios, que incluye la producción de contenidos en una radio comunitaria, orientado a “promover el bienestar y salud mental”, para unos 250 jóvenes del departamento de Colonia.

También se optó por apoyar un proyecto de Florida para el “acompañamiento psicosocial” de adultos con problemáticas de salud mental, mediante la participación en talleres de “huerta, arte, yoga, danza, percusión y equinoterapia”.

Lustemberg, pediatra de profesión, insistió que la atención en salud mental es “mucho más” que la atención a una enfermedad, sino la “construcción cotidiana del bienestar emocional, de los vínculos, redes de apoyo, sentido de pertenencia, y oportunidades para desarrollar un proyecto de vida”.

“Esto ocurre en un club deportivo, en un centro cultural, en una organización social, en un colectivo de vecinos, en una propuesta para adolescentes, en un proyecto que combate a las personas mayores, o a que acompaña a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento o afectaciones de salud mental”, dijo sobre el trabajo en el territorio, con diferentes realidades.

Los proyectos elegidos trabajarán en la “promoción, prevención, atención y rehabilitación psicosocial”, otros en la “prevención del suicidio”, y en el “acompañamiento de personas con consumo problemático de sustancias”.

Las iniciativas además abordarán el “trabajo con la diversidad y disidencias”, el “cuidado de quienes cuidan”, algunos se aplicarán en “contextos de privación de libertad”, y otros buscarán la “promoción del envejecimiento saludable”, dijo la ministra.

El trabajo de estos proyectos será en modalidad grupal, con “propuestas artísticas, expresivas, comunicaciones y de participación colectiva”, partiendo de la base que “los vínculos y la vida en comunidad son una parte fundamental en la construcción de salud mental”, acotó la jerarca.

“No se trata de sustituir lo que ya existe, sino potenciarlo, darle continuidad y construir respuestas colectivas frente a uno de los principales desafíos que tiene el país”, aclaró Lustemberg sobre este apoyo económico, para desplegar iniciativas de salud mental, por fuera del “enfoque hospitalario”. Habrá cinco propuestas nacionales y el resto departamentales o regionales.

Esta campaña ocurre en un país que registra desde hace años una de las tasas de suicidio más altas de la región y del mundo. El área de Estadísticas Vitales del MSP publicó días atrás que el año pasado hubo 19,2 suicidos consumados cada 100.000 habitantes, tal como informó El Observador. Esto supone una leve baja respecto a 2024 (21,9) y es la cifra más baja de la última década.

Este viernes 17 de julio se conmemora el día nacional de prevención del suicidio. Está previsto que en esa fecha se conozcan detalles de intentos de autoeliminación (IAE) y otros detalles sobre la temática. En 2024, 764 personas se quitaron la vida en Uruguay. Los grupos etarios con las tasas más altas fueron las personas de 80 años o más y las de entre 20 y 24 años.