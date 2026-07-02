MSP amplía vacunación gratuita contra meningococo a adolescentes de 11 y 12 años ante "aumento inusual" de casos

Ante un “aumento inusual” de casos de meningococo en Uruguay, que ya suman 20 en lo que va del año, dentro de los cuales hay cinco muertos (tres niños y dos adultos), el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió ampliar la pauta de vacunación vigente con la vacuna MenFive para adolescentes de 11 y 12 años, para así evitar la expansión de una enfermedad “profundamente invasiva” y con alta letalidad.

A partir de este viernes, todos los adolescentes nacidos a partir del 1 de enero de 2014, que hoy tengan entre 11 y 12 años inclusive cumplidos, y no hayan recibido antes esta vacunación, podrán recibir las vacunas de MenFive, que cubren contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad, sin costo y en cualquier vacunatorio. Hasta ahora, la pauta incluía a los adolescentes nacidos en julio de 2014.

La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg indicó en conferencia de prensa este jueves que no hay un brote de meningococo. Con esta ampliación se busca mejorar la inmunidad de los adolescentes, porque suelen ser el reservorio y portador de la enfermedad, y es donde más incide el serogrupo C, que hoy concentra un 70% de la circulación del meningococo.

La ministra remarcó que esta ampliación no cambia el esquema nacional de vacunación que incluyó la cobertura de vacunas contra el meningococo para ciertas franjas etarias. El MSP habilitó hace un año el acceso gratuito a dosis de Bexsero, que cubren contra el serogrupo B de meningococo, para los bebés de dos, cuatro y 15 meses. Y también a las vacunas MenFive, para los niños de un año y 11 años.

Lustemberg agregó que este cambio ocurre a partir del análisis del área Epidemiológica, y de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV), que ayer se reunió para analizar cómo actuar ante el aumento de casos, que se ubican por encima de lo reportado a esta altura de 2025 (15), y cercanos a la misma fecha de 2024 (24).

El universo a vacunar con esta ampliación es de 48.000 jóvenes. La cobertura de adolescentes de 11 años vacunados contra meningococo hace 15 días era de 66%, y tras la estrategia de vacunación en centros educativos públicos se llegó al 79%. Sin embargo, Lustemberg destacó que se debe llegar a al menos el 90% para lograr una inmunidad de rebaño a esta población.

La jerarca puntualizó que cada vial o ampolla de esta vacuna, que dura hasta seis horas una vez abierto, permite vacunar a cinco personas. “Es importante la concurrencia de forma más masiva, grupal, y que los prestadores ubiquen todas las herramientas de contacto con la ciudadanía para que no desperdiciemos ni una vacuna”, enfatizó.

Al mismo tiempo, Lustemberg anunció la compra de más dosis de MenFive, fabricadas en India, tras recibir ayer el visto bueno de la cúpula del Ministerio de Economía (MEF), para lograr así ampliar “paulatinamente” la vacunación con estas dosis hasta adolescentes de 15 años. Para la vacunación 2026 contra meningococo, el Estado invirtió US$ 10 millones, lo mismo que para el resto de vacunas.

La cartera compró a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) unas 300.000 dosis de MenFive, por unos US$ 1.3 millones, que está previsto que lleguen a partir de agosto, dijeron las autoridades. Lustemberg puntualizó que en ese momento se analizará en qué grupos reforzar la vacunación según la prevención epidemiológica. Las mutualistas venden cada dosis equivalente a MenFive (Menactra) por entre $ 4.000 y $ 5.000.

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo) y puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). La ministra resaltó que existe una vigilancia “muy robusta y confiable” de la enfermedad, de notificación obligatoria al MSP, que tiene alta letalidad.

“Tenemos georreferenciados donde se han dado cada uno de los casos, y también su distribución geográfica en el país que nos hace tener una situación de alerta ante este comportamiento con una letalidad importante”, dijo Lustemberg.

“Es una medida preventiva, proactiva y progresiva”, destacó la directora general de Salud, Laura Llambí. “No estamos en situación de brote, pero ante un aumento de casos y un corrimiento del serogrupo C, el MSP toma esta decisión a forma de campaña de manera preventiva”, dijo. Este corrimiento al serogrupo C ocurre desde hace años, algo que también se está visualizando en Brasil, que está vinculado con la naturaleza del microorganismo, acotó.

“Quiero transmitir tranquilidad a las familias, estamos actuando de forma preventiva ante este aumento inusual de casos, con algunos comportamientos que tiene el meningococo que nos hace tomar estas medidas”, destacó Lustemberg, quien además es pediatra de profesión.

La titular del MSP también planteó que se van a hacer comunicaciones y capacitaciones a los equipos de salud para el diagnóstico del meningococo. Si bien es “inespecífica” la enfermedad al comienzo, se debe estar atentos a la fiebre alta, escalofríos, dolores de cabeza intensos, molestia a la luz, rigidez de nuca, vómitos en chorro y cambios en la coloración en la piel, dijo.

Llambí destacó que la enfermedad meningocócica se asocia "mucho" a las infecciones respiratorias. “Todo lo que hagamos para prevenirlas también contribuye a bajar la circulación de meningococo”, dijo la directora. Por esto, llamó a obtener las dosis antigripales –que ya se brindaron 500.000-, y también a mantener el lavado de manos, no concurrir a lugares de trabajo o estudio si se está con síntomas respiratorias, entre otras medidas.