Galiana plantea extender la cobertura de la vacuna contra meningococo a todos los niños y adolescentes

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó este lunes en rueda de prensa la muerte de un niño de 10 años por meningococo, la quinta por esta causa en lo que va del año. También informó que suman 19 casos de la enfermedad “potencialmente grave” hasta la fecha, así como que la dirección de Epidemiología realiza un seguimiento “caso a caso”.

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). Se trata de una enfermedad grave con una alta letalidad, de notificación obligatoria.

Tras una recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) en octubre de 2024 de ofrecer dosis a algunos menores de edad, y poco después de la muerte de un niño, el gobierno anunció en mayo de 2025 la compra de vacunas contra meningococo, que cubren serotipos diferentes de la bacteria. La inmunización empezó, de forma escalonada, en julio pasado.

El MSP habilitó el acceso gratuito a las dosis de Bexsero, que cubren contra el serogrupo B de meningococo, para los bebés de dos, cuatro y 15 meses. Así como también a las vacunas MenFive, que brindan cobertura contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad, para los niños de un año y 11 años.

La ministra, que además es pediatra, resaltó que es “muy importante” que los niños de esas franjas obtengan la vacunación para que disminuya la circulación bacteriana, y así la incidencia de casos actuales, que están por debajo que el año pasado, pero a niveles cercanos de 2024.

Lustemberg adelantó que la CNAV se volverá a reunir este miércoles para evaluar la situación del meningococo y “cómo seguir” con la cobertura. La ministra ha reiterado que la inclusión de estas vacunas, para estos grupos, significó para el gobierno una inversión de US$ 10 millones por año, lo mismo que se gasta en la cobertura del resto de las vacunas.

Consultada sobre la falta de cobertura de vacunas contra el meningococo en edades intermedias a la cobertura vigente, la jerarca dijo que se eligieron esos grupos por un “criterio de evidencia científica”, y planteó que es una vacuna “muy cara”. Las autoridades informaron la enfermedad "es más frecuente" en los niños menores de cinco años, "en especial" menores de 2 años, y en los adolescentes.

Con la pauta actual del MSP, hay un grupo de menores de edad de entre unos dos a 11 años que no pueden acceder a estas dosis si no es pagando miles de pesos. “Hay que extender la edad de la población que puedan recibir las vacunas”, dijo a El País el pediatra, microbiólogo e infectólogo Álvaro Galiana.

El también exdirector del Hospital Pereira Rossell valoró que los casos reportados son una cifra “muy importante” para la población infantil local. “Creo que merece ser reevaluada y modificada la estrategia de prevención, extendiendo la vacunación con las dosis (Bexsero y MenFive) a todos los niños y adolescentes”, acotó.

Galiana planteó que al aumentar la población objetivo podría obtenerla, por ejemplo, un niño de cuatro años, que hoy debe pagar. La pauta a partir de dos años es de dos dosis de Bexsero, con un intervalo de un mes; y una dosis de la vacuna Menactra, que cubre contra los serogrupos A, C, W e Y, equivalente a MenFive.

Tomando en cuenta las tres mutualistas con más usuarios, en Médica Uruguaya, cada dosis de Bexsero es $ 4.661 y de Menactra $ 3.299, por lo que cobertura de un niño de cuatro años, por ejemplo, asciende a $ 12.621.

En la Asociación Española, cada dosis de Bexsero cuesta $ 4.195 y cada Menactra $ 4.205, y la cobertura del mismo caso suma $ 12.595. En el Casmu, cada dosis de Bexsero cuesta $ 6.293y de Menactra $ 5.403, donde la misma cobertura suma $ 17.989.