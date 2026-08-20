Destinan US$ 10 millones al Centro Nacional de Inteligencia Artificial que busca ser el "Institut Pasteur de la IA"

En la primera semana de setiembre, se hará el lanzamiento oficial del Centro Nacional de Inteligencia Artificial que contará con una partida de US$ 10 millones para su funcionamiento. La cifra de inversión fue revelada la semana pasada por Bruno Gili, director ejecutivo de Uruguay Innova, en el programa En Perspectiva y confirmada por Diego Garagorry (ex Globant, Nearsure, Tata Consultancy Services), director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial a El País.

En julio de este año se puso en marcha el centro que Garragory integra junto a Matías Di Martino (director científico), profesor titular en la Universidad Católica del Uruguay y Adjunct Professor en Duke University.

Durante su participación en el evento AI salón, organizado por las startups uruguayas Mozart y Promtior en Cubo Itaú, Garragory explicó que el objetivo es que el Centro sea como un “Institut Pasteur de la Inteligencia Artificial (IA)" y adelantó que se instalará en el predio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Durante su presentación, explicó que hoy están en plena etapa de definición de funcionamiento para lo cual comenzaron una serie de reuniones con diferentes referentes tecnológicos, cámaras empresariales y academia.

LATU. El Centro funcionará en el predio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

“En este mes que estoy llevo más de 50 reuniones para entender qué falta, de qué forma podemos enganchar bien con el ecosistema para potenciarnos. Queremos que nos acerquen dónde hay una oportunidad de investigación profunda. Ahora tenemos el foco en dónde queremos generar el impacto y definir qué problemas tiene la industria, el Estado, y qué oportunidad existe de brindar una solución”, indicó.

Según el director ejecutivo, el objetivo del centro será “impulsar la investigación con impacto en inteligencia artificial y fortalecer las capacidades del país para generar impacto tanto en el sector productivo como en el ámbito público, trabajando sobre desafíos asociados a las prioridades nacionales y contribuyendo al bienestar de las personas”.

Asimismo, Garragory aclaró que el rol Centro en el país será de “articular y potenciar el ecosistema existente —academia, sector público y privado—, evitando duplicar capacidades, iniciativas o esfuerzos que ya existen. El foco estará puesto en fortalecer y conectar lo que ya funciona y, al mismo tiempo, generar nuevas capacidades allí donde se identifiquen brechas u oportunidades".

El objetivo final, comentó, será trabajar de cara a las necesidades del mercado. "Detectaremos dónde está el valor como país, dónde se puede tener un diferencial y qué queremos priorizar a nivel de negocios para investigar y generar un impacto grande. Esto no se trata de adoptar herramientas rápido sino de ver qué impacto podemos tener", concluyó.

Al respecto, remarcó que el Centro no será una software factory, sino que en esa área se apoyará en el ecosistema de desarrollo de tecnología de Uruguay y en la academia porque, según explicó, los grupos de investigación del Centro trabajarán en conjunto con las universidades para desarrollar “conocimiento nuevo de frontera”.