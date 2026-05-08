Startup uruguaya Mozart capta US$ 600.000 y busca expandir su Inteligencia Artificial al mercado global

Poco más de dos años. Esto es lo que le llevó a la startup uruguaya Mozart concretar su primera ronda de inversión desde su creación. Cofundada en febrero de 2024 por Christian Valdomir Costanzo, José Ignacio Verde y Diego Sánchez, la tecnológica se financiaba con fondos propios y de friends and family, hasta que en marzo de este año concretó una ronda de US$ 600.000.

La cifra sobrepasó las expectativas de US$ 500.000, indicó el CEO, Valdomir Costanzo.

«Desde que comenzamos hicimos bootstrapping (autofinanciación) hasta que a fines de 2025 salimos a buscar la primera ronda. Era algo que teníamos en la cabeza durante el año pasado cuando decidimos acelerar el go to market. A finales del año comenzamos a tener conversaciones más serias, a explorar cómo funcionaba esto de levantar capital. Cuando comenzamos, la idea era ir por US$ 1 millón, pero al ver el crecimiento que teníamos y nuestra facturación, nos dimos cuenta que solo necesitábamos US$ 500.000. Eso nos permitió diluirnos muy poco», recordó.

La empresa, que ofrece agentes de voz con inteligencia artificial (IA), principalmente para recupero de carteras de deuda del sector financiero, ya cuenta con unos 50 clientes en la región y crece a un ritmo de 30% mensual.

La ronda fue liderada por Orbit Ventures, un venture capital con sede en Singapur y fuerte presencia principalmente en el mercado del sudeste asiático y África, que con Mozart comenzó su incursión en Uruguay. También participaron el fondo de origen argentino Picante y varios «ángeles» de la región.

Foto: Gentileza Mozart.

Para el CEO, más allá del dinero recaudado, el principal éxito de esta ronda es estratégico. «No buscamos solo dinero, sino conocimiento para crecer. Por ejemplo, Orbit Ventures tiene fuerte presencia en el sudeste asiático, donde el problema de cobranza es grande y la infraestructura en este rubro recién está madurando. Para nosotros es un gran salto, pasar de ser una startup regional a una empresa más global. De hecho, ya tenemos conversaciones con una startup de Pakistán que es cliente de ellos», reveló.

Los fondos se destinarán a reforzar la fuerza comercial de Mozart, mejorar sus productos, escalar el equipo e invertir en infraestructura y tecnología que permita acompañar el crecimiento.

«Para nosotros es un cambio total, porque se abre la posibilidad de crecer más rápido y en nuevos mercados, donde hay que aprender mucho, como Asia y África, o Estados Unidos y Europa (ver recuadro). Pero también vamos a pisar el acelerador en México y Brasil. En el primero llegamos a través de un socio y tenemos tres clientes; en el segundo estamos presentes en Cubo Itaú y contamos con un representante comercial», detalló el CEO.

Hoy la empresa tiene un equipo de 16 personas y sus operaciones están centralizadas en Uruguay. El plan es incrementarlo entre 50% y 100% este año.

«Si bien nuestro producto es muy tecnológico y nos apoyamos en IA, vamos a sumar más personas, pero eso estará atado a cómo responda el mercado y qué recursos necesitemos. Porque creemos que siempre el diferencial pasa por ofrecer un buen servicio, y en esto los clientes quieren tener un humano del otro lado», finalizó.