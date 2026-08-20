Posible decreto de esencialidad para el puerto vuelve a exponer diferencias entre el gobierno y los comunistas

Por estas horas, el gobierno de Yamandú Orsi mantiene dos frentes de tensión en materia empresarial: el cierre de la histórica planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas y el conflicto en el Puerto de Montevideo, que se arrastra desde hace varias semanas y que ha mostrado nuevamente diversas posturas que conviven en la fuerza política oficialista.

A dos bandas, el gobierno concentra sus esfuerzos en esos frentes, con el foco puesto en la cartera que lidera el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Al mismo tiempo, los principales jerarcas de Torre Ejecutiva debieron asumir un rol más protagónico esta semana, en busca de una solución para el conflicto del puerto que, entienden, se ha postergado demasiado.

Luego de que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz confirmaran que en Torre Ejecutiva se maneja como posibilidad recurrir a la esencialidad ante la demora en alcanzar una solución en la terminal especializada de contenedores, Orsi manifestó este miércoles su optimismo respecto a la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre el sindicato de trabajadores de TCP-Nelsur y Terminal Cuenca del Plata.

En líneas generales, esta es la sensación de la mayoría de los jerarcas del gobierno, luego de que el lunes Sánchez saliera a marcar la cancha y a presionar políticamente para que se alcance un acuerdo al que podría arribarse en las próximas horas tras varias semanas de negociación.

“Por lo que tengo entendido, porque esto es hora a hora o día a día, se viene encontrando una solución. Hay actores privados y trabajadores, pero las herramientas institucionales que existen, existen. Y es una obviedad decir que, cuando se tienen que usar, hay que usarlas. Hoy el acuerdo es lo que todos queremos. No es solo el Estado, hay (involucrados) trabajadores y empresas. Y los mismos operadores portuarios te dicen que prefieren seguir trabajando en un ámbito de negociación”, manifestó el presidente sobre la postura del gobierno y de los empresarios, que mantienen una posición contraria al decreto de esencialidad.

Al tiempo que las partes avanzan en las conversaciones —según supo El País, se están tratando temas típicos del final de una negociación— , el margen de maniobra del sindicato de cara a la asamblea del viernes, y ante la posibilidad que el Ejecutivo puso sobre la mesa de decretar la esencialidad, se acotó.

A la interna

En lo que concierne a la interna de la fuerza política, dirigentes del Frente Amplio (FA) consultados por El País coincidieron en que en el caso del puerto en particular hubo una subida de tono de parte de algunas autoridades, en particular de Sánchez, que permitió acercar las partes más rápidamente.

Algunos, de hecho, consideraron que el mensaje político enviado por el secretario de Presidencia iba dirigido al Partido Comunista del Uruguay (PCU), tras una acumulación de desencuentros que se han dado entre el gobierno —mayormente conformado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el PCU, que tiene un fuerte peso en la dirigencia sindical.

Por tanto, la lectura que hacen algunos actores es que el conflicto en el puerto suma un nuevo capítulo a la puja interna del gobierno entre los dos principales sectores del FA, pese a que el sindicato de TCP no está asociado a ningún sector político en particular, confiaron fuentes portuarias.

Y es que, pese a esta realidad y algunas contradicciones entre lo que se dice desde Presidencia y desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —en el primer caso se asegura que la esencialidad está sobre la mesa, mientras que en el segundo se niega—, se entiende que la gestión del conflicto no fue la adecuada por parte de las autoridades de la cartera y permitió que escalara al punto de tener un paro de actividades hasta por 72 horas, como ocurrió hace 10 días.

En la cúpula del gobierno, en tanto, son conscientes del impacto y los costos económicos millonarios que generan ese tipo de distorsiones en el funcionamiento del Puerto de Montevideo, y no quieren que se repita.

En tanto, el exdirigente del Sunca y diputado por el PCU Daniel Diverio dijo en rueda de prensa, en línea con lo planteado por Castillo, que el “decreto de esencialidad debería ser lo último de lo último de lo último”.

“El objetivo tiene que ser que no se decrete. Mientras haya una mesa de diálogo y discusión hay que apostar a eso. Es más, el gerente de Katoen Natie dijo que ellos tampoco quieren la esencialidad porque se rompe el dialogo. Por más que se siga trabajando se va a generar una situación muy conflictiva a la interna y no permite el desarrollo normal de la operativa. El objetivo principal, y en eso está trabajando el Ministerio de Trabajo, es buscar un acuerdo y no la esencialidad que no resuelve el conflicto”, valoró Diverio.

Por su parte, el ministro Castillo destacó que se viene “negociando hace 10 días sin medidas sindicales y se está avanzando”.

“El decreto de servicios esenciales en cualquier situación conflictiva es síndrome de que no estamos encontrando salida”, había dicho Castillo, tras las declaraciones de Sánchez.

La expectativa, según han declarado varias fuentes consultadas, es que se llegue a un acuerdo antes de la asamblea del viernes, cuando el sindicato deberá ratificar lo acordado en caso de que se concrete y así evitar una medida extrema que es incómoda para cualquier gobierno y, en particular, para uno de izquierda.

Pereira responde a Almagro con carta de Mujica

Tras mantener un cruce de declaraciones con el excanciller Luis Almagro, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, volvió a referirse al exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que fue expulsado de la fuerza política en 2018.

Pereira divulgó una carta escrita por el expresidente José Mujica y escribió: “En los últimos días Almagro intentó hablar en nombre de Pepe. Yo, como siempre, me remito a sus palabras que fueron públicas en 2015, con una carta que Lucía (Topolansky) nos hizo llegar”.

En noviembre de 2015, el exprimer mandatario expresó que había apoyado y respaldado “tácitamente” la candidatura de Almagro para la OEA”, pero que se había arrepentido.

“Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No puedo comprender tus silencios sobre Haití, Guatemala y Asunción, al mismo tiempo que publicas carta repuesta a Venezuela. Entiendo que sin decírmelo, me dijiste ‘A dios”. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, escribió Mujica, en la que detalló y criticó duramente la posición que quien fuera su canciller durante su mandato asumió respecto del régimen venezolano como secretario general del organismo internacional.

La respuesta llegó a partir de las declaraciones de Almagro de los últimos días en la que afirmó que Mujica compartía lo que era su visión sobre Venezuela.