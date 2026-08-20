El Sunca llegó a un acuerdo con Cipriani y el próximo lunes se reintegrarán 600 obreros a trabajar

El SUNCA-Maldonado llegó a un acuerdo ya aprobado por su asamblea con el grupo Cipriani y el próximo lunes 600 personas se reintegrarán a trabajar en las obras de construcción del nuevo hotel San Rafael, dijo a El País el secretario general del gremio, Michael Pistone. “No tenemos la confirmación al 100% de que lo vayan a hacer en Criba (la empresa que se venía encargando de las obras) pero el lunes arrancan todos independientemente de cuál sea la empresa”, señaló.

El conflicto entre el Grupo Cipriani y la constructora Criba por las obras del proyecto del exhotel San Rafael en Punta del Este había escalado en las últimas horas, luego de que ambas empresas difundieran comunicados públicos en los que expusieron versiones contrapuestas sobre las responsabilidades por las demoras en la ejecución del emprendimiento que ya dejó a más de 200 trabajadores en seguro de paro.

Mientras Cipriani afirmó que desde noviembre de 2025 se verifican incumplimientos de Criba respecto de los plazos establecidos en el contrato y aseguró que analiza incluso finalizar la relación contractual y encomendar la continuidad de la obra a otra compañía, la constructora rechazó tener responsabilidad en el diferimiento de los trabajos y sostuvo que no existió ningún incumplimiento que se le pueda atribuir.

“Tienen diferencias de reclamos mutuos (entre Criba y Cipriani) de mucha plata y van varias veces que (Cipriani) quiere cambiar de contratista”, dijo una fuente del sector a El País.

Por otro lado, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, aseguró en diálogo con El País que mantuvo una reunión este lunes con el inversor Guiseppe Cipriani y su abogado, en la que el empresario le planteó que “va a seguir con la obra sí o sí” y que se encuentra en negociaciones con Criba y los obreros afectados.