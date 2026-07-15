Una niña de 11 años murió por meningoco: la Escuela 102 de Montevideo aplicó protocolo sanitario

Una niña de 11 años, que cursaba quinto año en la Escuela N.º 102 Juana de Ibarbourou, murió este miércoles tras contraer meningococo, informó la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi.

"Es una situación muy triste para toda la comunidad escolar", dijo Salsamendi en rueda de prensa sobre la muerte de la niña que estudiaba en la escuela ubicada en el barrio Ituzaingó de Montevideo. Además, la directora de Primaria señaló en declaraciones consignadas por Teledía (Canal 4) que la situación enluta "a maestras, auxiliares, familias, estudiantes y el barrio". La joven había sido internada este martes.

Salsamendi explicó que "en estos casos se dan los contactos estrechos cuando los niños permanecen en determinado tiempo y distancia". Y señaló que la escuela que funciona en la tarde lo hizo, pero en la mañana no "ya que se realizó el sepelio de la niña", por lo que se suspendieron las clases por luto. "Se tomaron todas las precauciones que Salud Pública indicó", aseveró y comentó que

"a quienes tuvieron contacto con la menor se les hizo profilaxis".

Además, la directora de Primaria consideró que ahora se debe "trabajar sobre el duelo, que es una parte compleja". "Llegar al aula y encontrar la silla vacía es difícil para niños y niñas", acotó. En ese sentido, Salsamendi hizo referencia al Programa Escuelas Disfrutables que tiene un "trabajo ad hoc que no está protocolizado, y de acuerdo a preguntas de los niños se trabaja a medida". "Son dstintas las sensibilidades de las infancias y las circunstancias de acuerdo al tipo de muerte que se da", aseguró.

Por último, Salsamendi dijo que la escuela 102 "tenía fecha de vacunación para los próximos días".

Gabriela Salsamendi, directora general de Primaria. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

¿Qué es el meningococo?

Respecto a la enfermedad, el MSP explicó que la meningitis meningocócica, producida por la bacteria Neisseria meningitidis, afecta las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal y puede conducir a infecciones generalizadas en la sangre. La rápida evolución de la enfermedad hace que el reconocimiento precoz de síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionarlas, náuseas y vómitos persistentes, y molestias frente a la luz sea vital para el tratamiento.

CNAV: evaluará la compra de más dosis contra meningococo Foto: Canva

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.