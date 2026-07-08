"Intensa cantidad" de consultas a emergencias móviles, que aguardan horas para ingresar pacientes a hospitales

El presidente de la Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay, Gustavo López, dijo a El País que actualmente existe una "intensa cantidad" de consultas, sobre todo por cuadros de infecciones respiratorias, tanto en adultos como en pediatría, en medio de jornadas de bajas temperaturas. Y esta situación genera demora de horas para el ingreso de los pacientes, principalmente en Montevideo.

"Se han aumentado las consultas por los intensos fríos", dijo el directivo. Tanto en adultos como en niños, se agudizaron los cuadros de enfermedades respiratorias, tales como asma, epoc o bronquiolitis. "Hay mucha cantidad de gripe y de enfermedades respiratorias", dijo. El directivo estimó que se está ante el pico de consultas del año por los intensos fríos.

López puntualizó que pese a la alta demanda por estas fechas, se logra dar abasto porque se forma una infraestructura “bien organizada”, tanto en las unidades móviles que salen a los domicilios, como por la capacidad operativa en las bases de cumplir con la alta demanda.

“Tenemos buena capacidad de respuesta”, tanto en el interior como en Montevideo, remarcó el directivo de la Cámara de Emergencias Móviles. “En general, tenemos escasa demora”, aseguró, sobre la llegada de los equipos de salud a los domicilios en este contexto.

Si bien valoró como “muy bueno” el tiempo de respuesta que logran brindar las emergencias móviles al millón de afiliados que reúnen en todo el país, en ocasiones se demora el ingreso de los pacientes que requieren atención en centros de salud.

El tiempo de espera de las ambulancias en las afueras de los centros de salud esperando que se libere una cama de internación para ingresar a un paciente es uno de los nudos que se reiteran año tras año.

López planteó que esto ocurre “principalmente en Montevideo”, donde hay un tiempo de espera “un poquito mayor de lo que quisiéramos”, dijo. “Las móviles a veces esperan dos, tres o cuatro horas, principalmente en Montevideo, en los hospitales Pasteur, Maciel y el Clínicas, aunque ocurre también con las mutualistas”, apuntó.

“Esperamos que eso se vaya corrigiendo lentamente, pero el problema en Montevideo todavía persiste”, dijo López sobre una situación que impacta en los usuarios que deben esperar horas acostados en una camilla de una camioneta, pero que también modifica los costos de las móviles que tienen equipos paralizados por horas, con relevos de médicos para un mismo caso.

“Hay que tener una logística importante para hacer el recambio de médicos y personal cuando termina el turno, con el enfermo arriba de una ambulancia frente a un hospital. Esa operativa se complejiza muchísimo y hay que hacer frente a eso”, acotó.

López sostuvo que se han reunido con el Ministerio de Salud Pública (MSP) por este asunto, pero que “todavía no se ha logrado optimizar” el tiempo de espera entre que llega una ambulancia e ingresa un paciente al hospital. “No son las móviles las que demoran, sino que estamos esperando”, puntualizó.

El último boletín epidemiológico del MSP publicado arrojó que las consultas a las emergencias móviles se ubicaban en niveles altos, lo mismo que la incidencia acumulada de adultos internados por infecciones respiratorias agudas graves. La cartera marcó la circulación de influenza A H3N2, el virus respiratorio sincicial (VRS) y rinovirus.

El MSP insiste con el acceso a la vacunación contra la gripe para prevenir cuadros graves en adultos y niños, y para evitar una mayor tensión del sistema de salud en este contexto. Se dieron más de 500.000 dosis a la fecha, recomendadas para menores de entre seis meses y cinco años, mayores de 65 años, embarazadas, entre otros grupos.

Meningococo

La Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay exhortó este martes a sus médicos a la “promoción y difusión” de la campaña de vacunación contra el meningococo, impulsada por el MSP en un contexto de “aumento inusual” de casos. La cartera reportó 20 casos y cinco fallecidos de la enfermedad causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo).

Las empresas de la cámara “colaborarán en forma gratuita en la vacunación de niños de 11 y 12 años en sus bases respectivas y/o vacunatorio, en acuerdo con el MSP”, con una dosis de la vacuna Menfive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad, indicó un comunicado interno, al que accedió El País.

La cartera extendió días atrás el pedido a las emergencias móviles a que se buscara ampliar la vacunación contra meningococo, así como que los pediatras que allí trabajan puedan dialogar con los padres sobre la importancia de estas dosis para prevenir la enfermedad potencialmente grave.

Ordenanza aplazada

La ordenanza 578/026, con fecha del 12 de junio, que habilitó a licenciados de enfermería y médicos generales a administrar vacunas, sigue sin aplicarse por diferencias de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) contra la normativa. El MSP resolvió aplazar o suspender su aplicación y abrir un diálogo con los sindicatos, que ya sumó dos reuniones.

“Sumar la operativa de vacunación a los licenciados de enfermería desvirtúa su rol de gestión clínica y agrava el desgaste laboral aumentando el estrés y las certificaciones médicas en un sector que ya se encuentra severamente afectado por la escasez de personal”, remarcaron los sindicatos en un comunicado conjunto.

Marcos Franco, titular de la FUS, dijo a El País que al no haber una situación de crisis sanitaria, ni de saturacion de los vacunatorios, están en contra la ordenanza. “Viola la descripción de las tareas en el laudo de los licenciados de enfermería”, y que “perjudica a los vacunadores distribuidos en el país”, que suman unos 3.000, acotó.

Especialistas sin título

La imputación de una médica de Treinta y Tres por usurpación de título porque ejercía como cardióloga sin el título habilitante, tal como informó El Observador, derivó en varias reacciones. La Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitieron comunicados planteando su apoyo a la médica y advirtiendo que no es un caso aislado. FEMI estimó que un 30% de los médicos que trabajan como especialistas están en esa condición.

Este lunes se conformó una comisión citada por el MSP, que involucró a los prestadores de salud, la Facultad de Medicina (FMED), FEMI y SMU, sobre este tema, según supo El País. En esta instancia se planteó la necesidad de agilizar trámites de FMED y MSP. En ocasiones, quienes culminan un posgrado o residencia deben esperar hasta un año y medio para recibir el título.