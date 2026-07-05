Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Tras proyecto del FA, diputado blanco propone más cupos e incentivos para que médicos se radiquen en el interior

El integrante de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social Andrés Grezzi presentará esta semana un proyecto de ley que busca revertir la cobertura "deficitaria" de especialistas.

Agustín Magallanes
Agustín Magallanes
05/07/2026, 04:05
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ministerio de Salud Publica
Ministerio de Salud Publica.
Foto: Estefania Leal

El diputado nacionalista Andrés Grezzi, integrante de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, presentará esta semana un proyecto de ley para la creación de un programa nacional de fortalecimiento de los médicos y otros profesionales de la salud en el interior del país.

“En numerosos departamentos continúan registrándose dificultades para acceder a determinadas especialidades, prolongados tiempos de espera y limitaciones para cubrir vacantes en áreas consideradas prioritarias”, alertó Grezzi en el proyecto.

Con el objetivo de alcanzar un acceso “oportuno y equitativo” a los servicios de salud en todo el territorio, el texto encomienda al Ministerio de Salud Pública (MSP) elaborar un listado de especialidades médicas y demás profesiones de la salud con “insuficiencia de recursos humanos”, así como identificar las zonas del país que registren “dificultades de cobertura asistencial”.

La iniciativa del representante de Flores plantea que las instituciones formativas en salud, públicas y privadas, realicen un “incremento extraordinario” de los cupos de residencias, posgrados y otros programas de formación en aquellas especialidades y profesiones declaradas “deficitarias”.

Cruces en el FA por proyecto que pretende obligar a los médicos recién recibidos a trabajar en el interior

Cámara de Representantes.
Cámara de Representantes.
Foto: Ignacio Sánchez.

Grezzi también propone que el Poder Ejecutivo implemente un “régimen de incentivos” para que los médicos y profesionales de salud desarrollen su actividad en el interior. Dicho plan incluye “complementos retributivos”, “compensaciones por traslado”, “alojamiento o radicación”, “becas para formación continua” y “apoyo económico para actividades de educación permanente”.

Al mismo tiempo, añade el texto al que accedió El País, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “promoverá” la creación de cargos de alta dedicación para especialistas y demás profesionales de la salud en áreas deficitarias, “priorizando su radicación en el interior”.

Oposición al cruce de “reflejo chavista” del FA sobre analizar medidas parlamentarias por traslado de fiscales

Hospital Libertad
ASSE. Ofrece servicio de diversidad sexual a donde acuden personas trans para controles y procedimientos.
Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Asimismo, el proyecto dispone que el MSP impulse programas de telemedicina, interconsulta y asistencia remota especializada, habilita al Poder Ejecutivo a buscar convenios entre instituciones de salud para mejorar la cobertura y exige un informe anual del MSP a la Asamblea General con detalles sobre el acceso a la salud.

Este plan surgió tras la propuesta del diputado frenteamplista Federico Preve, que planteó obligar a los médicos especialistas a trabajar durante dos años en prestadores públicos al terminar sus estudios para revertir la falta de profesionales en el interior.

"Medicina con Libertad": estudiantes de Medicina se unen contra proyecto de Preve de servicio obligatorio en ASSE

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

MSPParlamentoPartido NacionalFrente Amplio

Te puede interesar