"Medicina con Libertad": estudiantes de Medicina se unen contra proyecto de Preve de servicio obligatorio en ASSE

“Anticonstitucional” y “coercitivo”. Así define el colectivo estudiantil “Medicina con Libertad” al proyecto de ley del diputado Federico Preve que busca obligar a los médicos especialistas a cumplir dos años de servicio en prestadores públicos para mitigar la falta de profesionales en el interior.

Su vocero, Xabier Arrizabalaga, destacó la naturaleza heterogénea del movimiento: “Hay personas con distinto tipo de ideología y partidos políticos, que se unen en pos de defender los derechos de los trabajadores”, aseguró en diálogo con El País.

El proyecto establece que los médicos alcanzados por la norma deberán prestar servicios en los centros que la autoridad sanitaria disponga, con una carga horaria de entre cuatro y 16 horas semanales durante dos años, percibiendo una remuneración acorde al laudo. Como medida para garantizar el cumplimiento, la iniciativa estipula que, de lo contrario, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no registrará ni habilitará el título de los nuevos especialistas para el ejercicio profesional.

“Condicionar el registro de título profesional a un trabajo obligatorio no es una política sanitaria, es más una penalidad que recae sobre los médicos y otros tipos de especialistas. Esto no se exige a ninguna otra rama del país, solo va a recaer en la salud”, remarcó.

Con respecto a la carga horaria, el colectivo ve con preocupación de que esta se amplíe en función de las necesidades. “Se va a crear un precedente donde se van a poder apoyar para seguir perjudicando a los médicos, que ya están bastante perjudicados”, remarcó.

Si bien Arrizabalaga reconoció la existencia del déficit de profesionales que el proyecto busca revertir, subrayó que “la solución nunca puede ser la coerción”. En ese sentido, el vocero cuestionó la metodología propuesta: “No se puede tomar de rehén el título de un profesional para obligarlo a trabajar donde el sistema falló en invertir”, sostuvo.

"Llama la atención —continuó— que el proyecto provenga de Preve, que a priori pertenece a un partido político que defiende el proyecto de los trabajadores, y plantee una ley que vulnera tanto sus derechos. No habría libertad profesional".

Medicina con Libertad junto con las agrupaciones Evolución estudiantil y CGU, contrarias a la oficialista Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), están elaborando una carta en común para presentar a una comisión parlamentaria con el objetivo de presentar su postura y ser recibidos. La agrupación le pidió, también, una reunión a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, además de a varios legisladores.

Cruce por reunión

El diputado blanco Rodrigo Goñi se reunió la semana pasada con una delegación de estudiantes de Medicina —entre ellos Medicina con Libertad— y le entregaron 1.651 firmas contra la iniciativa de Preve —la Facultad de Odontología también está juntando firmas. La cuenta institucional del Parlamento en X publicó este encuentro, lo que provocó la reacción de Preve.

“¿Es adecuado y razonable que el presidente de la Cámara de Diputados reciba personas que no son representantes de ninguna organización, ni representativos de colectivos y lo publique en la cuenta institucional de todos nosotros?”, cuestionó el legislador frenteamplista en la misma red social. “El proyecto de ley ni ha comenzado a discutirse en Comisión Salud y ya surgen operaciones en contra”, apuntó.

El legislador frenteamplista también recordó que AEM, la agrupación estudiantil oficialista en la facultad, se manifestó a favor de su iniciativa. “La AEM manifiesta su posición favorable respecto a este proyecto de ley y nuestro compromiso con la promoción de su discusión responsable, en el entendido de que representa una oportunidad significativa para fortalecer y mejorar el sistema de salud pública uruguayo”, señaló un comunicado, con fecha del 1 de mayo.

Albisu a favor

"Estoy muy de acuerdo con la propuesta de Federico (Preve) a quien conozco tanto como a su familia, ya que su padre fue médico colega durante muchos años y con él tuve el honor de trabajar", dijo a El País el intendente de Salto, el nacionalista Carlos Albisu, médico otorrinolaringólogo y uno de los pocos en su especialidad en todo el norte del país.

"La propuesta llega en un buen momento, porque en el norte precisamos muchos especialistas y esa idea de que vengan a hacer horas acá nos vendría muy bien a todos, sobre todo a los pacientes que precisan de atención y muchas veces tienen que viajar al sur", agregó Albisu.

"Incluso queremos impulsar que haya cupos en las cátedras de Facultad de Medicina para el interior, porque eso ayuda a que haya más igualdad, formando médicos que no sean solamente de Montevideo sino del interior para que se reciban y se radiquen acá", sostuvo el médico e intendente de Salto.