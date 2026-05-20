"No podemos seguir así, es un papelón”: PN fuerza votación de investigadora de ASSE tras quiebre con el FA

El Partido Nacional dio por terminadas las negociaciones con el Frente Amplio en torno a la instalación de una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y forzará su votación en el Plenario en junio, señaló el diputado nacionalista Federico Casaretto a El País.

Tras este quiebre con el oficialismo, los blancos aspiran a contar con los votos de la oposición para activar una investigadora que abarque la gestión de ASSE desde el 2015 a la fecha, así como también la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre todo por la baja de la sanción a una anestesista condenada por mala praxis.

No obstante, mientras los blancos buscan instalar la investigadora que comprenda la última década de gestión en el principal prestador público, desde el Frente Amplio también impulsan otra investigadora, pero que solo abarque la anterior gestión. “El tema discordante” con el oficialismo es la gestión de Álvaro Danza en ASSE, dijo el legislador nacionalista.

“Si no hay investigadora que no haya, si hay dos que haya dos, pero no podemos seguir así, es un papelón”, remarcó Casaretto. “Condicionamos que en la primera semana de junio se pongan a consideración las dos investigadoras. No descartamos que se llegue a un acuerdo, pero no podemos seguir en este camino de indefinición”, agregó.

“Nosotros queremos investigar todo, de (Leonardo) Cipriani no ponemos ninguna condición, pero el Frente Amplio pone condiciones de que Danza no se toca, lo quieren blindar, igual que a Lustemberg”, desafió.

La medida de los blancos de “forzar” el tratamiento en el Plenario ocurre tras “casi 20 días de tira y afloje”, donde cada vez que hubo avances, se plantearon más exigencias, a lo que se sumó el “condicionamiento” de Cabildo Abierto de que votaría, pero si se trata el proyecto de ley de prisión domiciliaria, como informó La Diaria.

Sobre el caso de Lustemberg y la rebaja de la sanción a la anestesista condenada de cinco a tres años de inhabilitación, Casaretto dijo que “todos los días aparece una versión distinta”, lo que valoró que deriva en que sea “cada más turbio” el asunto.