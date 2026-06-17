MSP plantea ampliar cupos de residentes médicos en el interior del país: el 85% se forma en Montevideo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) planteó la recomendación de ampliar los cupos de las residencias médicas en el interior del país, tras presentar un escenario de “clara concentración” de estos profesionales en Montevideo, y de una “heterogeneidad” de especialistas a lo largo del país.

El 85% de los residentes médicos se forman en Montevideo, mientras que el 75% lo hace en el sector público, arrojó el informe “Recomendaciones para la generación de cupos de residencias médicas en Uruguay”, del MSP, publicado este martes.

En los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Flores, Lavalleja, Treinta y Tres y Río Negro no hay cargos de residentes médicos. Mientras que existe una marcada diferencia en la distribución. Por ejemplo, Colonia cuenta con dos residentes y Montevideo reúne 987.

Medicina interna y Pediatría son las especialidades que tienen mayor número de residentes, concentradas en Montevideo y en el subsector público, aunque también hay cargos en el interior y en el sector privado, agregó el informe.

Hay una “mayor paridad” de cargos entre los sectores en el interior del país. Ginecología es la especialidad con más cantidad de residentes. Paysandú, Maldonado, Salto, Canelones y Tacuarembó acumulan la mayor cantidad de cargos en el interior.

El reporte del MSP incluyó las “dotaciones actuales” de especialistas, para identificar las “capacidades instaladas” y las “asimetrías” entre departamentos. La imagen es de una “heterogeneidad territorial” de los especialistas, con “alta concentración” en Montevideo. En la mayoría de especialidades, ASSE presenta “menores niveles de dotación que el sector privado en casi todos los departamentos”.

La densidad de cargos equivalentes a tiempo completo de especialistas cada 10.000 usuarios por departamento en Montevideo es de 27,1, el doble o más que en casi todo el interior del país. Cerro Largo presenta la menor densidad (7,44) del país.

La dotación de profesionales es “mayor” en la región sur (Montevideo y Canelones), que en el resto del país. Hay “muy baja” o “nula disponibilidad”, en zonas fuera del área metropolitana en Oncología radioterápica, Epidemiología, Parasitología, Medicina legal, Medicina del deporte, Farmacología, Medicina nuclear, Alergología o Salud ocupacional.

“En términos generales, se observa un elevado nivel de desigualdad en la distribución de varias especialidades. Esto indica que la oferta de cargos equivalentes a tiempo completo se encuentra fuertemente concentrada en pocos departamentos y/o predominantemente en alguno de los subsectores de atención”, marcó el reporte.

El análisis añadió que sobre todo en Parasitología, Medicina legal, Emergentología pediátrica y Cirugía cardíaca exhiben “niveles extremos de concentración”. Mientras que en Ginecotología, Pediatría y Otorrinolaringología hay distribuciones “relativamente más equilibradas”.

Esto sugiere la “coexistencia” de un sistema “fuertemente” centralizado para especialidades de alta complejidad junto con una distribución territorial “más extendida” en especialidades básicas o generalistas, añadió el reporte.

En una proyección hacia 2050, el informe marcó una "elevada heterogeneidad" en las variaciones. Es decir, mientras algunas especialidades tendrán "incrementos significativos" en la oferta, como por ejemplo Traumatología, otras muestran "fuertes caídas", como en Emergentología pediátrica.

“Distribución más equitativa"

El informe resaltó que la planificación de la formación de especialidades médicas es un “asunto clave” en la construcción de un “adecuado” sistema de salud. Tomando en cuenta que de su desarrollo “dependen en gran medida” la dotación y distribución territorial de los distintos profesionales médicos, con su impacto en la calidad de los servicios de salud.

El MSP realizó una serie de recomendaciones sobre la asignación de cupos de residencia médica a nivel local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 19.301. La cartera propuso el “incremento y reasignación” de los cupos existentes tras analizar varias variables.

Por un lado, para promover una “distribución más equitativa de las oportunidades de formación en el territorio”, planteó un “piso mínimo de cobertura, asignando al menos un residente a los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Flores, Lavalleja, Treinta y Tres y Río Negro, que no contaban con cargos en el llamado 2026”, como se dijo.

Mientras que para el caso de Montevideo se propuso bajar los cupos de 290 a 260, e incrementarlos en 2027 en los demás departamentos, en diferente medida. Por ejemplo, en Maldonado pasarían de 13 a 26, en Paysandú de 11 a 16 y en Tacuarembó de nueve a 16.

Entre los insumos para esta redefinición de cupos, el MSP construyó el Índice de Prioridad para la Planificación de Especialistas (IPPE), que combina “la evolución proyectada de la oferta de especialistas, la extensión territorial de los déficits actuales y el grado de concentración de la dotación entre departamentos y subsectores”, se indicó.

Debate

El informe surge en medio de un debate sobre el proyecto de ley de servicio médico obligatorio de especialistas en prestadores públicos, por dos años, presentado por el diputado frentista Federico Preve, que generó diferencias incluso a la interna del oficialismo.

El diputado Luis Gallo señaló a El País varios reparos contra la iniciativa. Si se buscara aplicar un servicio asistencial obligatorio, indicó que la única manera sería mediante las residencias médicas. El legislador planteó “fortalecer” la ley de residentes, “aumentar” la cantidad de residentes, “diagramar” a qué lugares se los vas a mandar con rectoría del MSP.