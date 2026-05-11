Una iniciativa del diputado del Frente Amplio Federico Preve, salteño pero radicado en Canelones y médico neurólogo, aspira a que los médicos que cursan especialidades de distintas materias y que apuntan a recibirse, deban cumplir horas de asistencia en diferentes puntos alejados de la capital, como forma de resolver un antiguo problema de escasez de recursos médicos en el Uruguay profundo.

Solamente el 6 % de los médicos especialistas que tiene el país, están radicados al norte del Río Negro.

Pero para esta iniciativa, que generó un debate interno entre los actores de la salud pero sobre todo en el Parlamento, empieza a contar con distintos respaldos.

En Salto, el reconocido médico y fundador de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, Ramón Soto, ha tomado la iniciativa de acompañar esa propuesta por saber “en carne propia”, lo que es la necesidad de contar con médicos especialistas para completar los diagnósticos de los pobladores del interior profundo.

Soto está radicado en Rincón de Valentín, un centro poblado ubicado a 100 kilómetros de la ciudad de Salto con una población de unos 500 habitantes, desde hace 30 años. Ha sido referente de la medicina rural del país y tuvo participación política en la interna del Colegio Médico del Uruguay pero también en los partidos, cuando en 2015, fue señalado por el entonces presidente José Mujica como el candidato a Intendente de Salto por el MPP, elección que terminó ganando el FA en manos de Andrés Lima.

Tiene un muy buen vínculo con el diputado Federico Preve, pero también con el actual intendente de Salto, Carlos Albisu, médico otorrinolaringólogo y uno de los pocos en su especialidad el norte del país.

Albisu dijo que “un médico especialista cuanto más lejos de la capital trabaja, menos salario gana”. “Eso opera como un desestímulo, algo que en los países desarrollados es exactamente al revés; esta propuesta ayuda a cambiar esa dinámica”, dijo.