Vacunación gratuita contra meningococo hoy miércoles 8 de julio: dónde obtenerla y a quiénes incluye

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó un aumento inusual de casos de enfermedad meningococo en Uruguay, con un total de 20 casos y cinco fallecimientos reportados. En respuesta a esta situación crítica, la Intendencia de Montevideo (IMM) comunicó que la vacunación contra esta enfermedad ya está disponible en la red de policlínicas barriales para facilitar el acceso de la población.

El MSP identificó que el 70 % de los casos pertenece al serotipo C, por lo que ha puesto en marcha medidas preventivas progresivas orientadas a proteger la salud pública y contener la enfermedad. Entre estas, se destaca la ampliación de la vacunación gratuita contra el meningococo para niñas y niños nacidos a partir del 1 de enero de 2014, es decir aquellos que actualmente tienen 11 y 12 años, con la meta de alcanzar una cobertura superior al 90 % que permita el "efecto rebaño".

¿Dónde dan la vacuna gratis contra el meningococo?

Para facilitar la inmunización, se organizan jornadas intensivas de vacunación hasta este miércoles 8 de julio, con extensión de los horarios de atención en los prestadores de salud orientados a la población objetivo. Paralelamente, el MSP enfatiza la importancia de mantener las medidas de prevención respiratoria, como el lavado frecuente de manos, ventilación adecuada de espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar, y evitar el contacto cercano con personas enfermas, no compartir objetos personales y minimizar la exposición al humo de tabaco.

¿Qué es el meningococo?

Respecto a la enfermedad, el MSP explicó que la meningitis meningocócica, producida por la bacteria Neisseria meningitidis, afecta las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal y puede conducir a infecciones generalizadas en la sangre. La rápida evolución de la enfermedad hace que el reconocimiento precoz de síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionarlas, náuseas y vómitos persistentes, y molestias frente a la luz sea vital para el tratamiento.

Campaña de vacunación gratis. Foto: Leonardo Mainé

En lactantes, síntomas adicionales incluyen llanto difícil de consolar, rechazo del alimento, irritabilidad extrema o somnolencia inusual.

El contagio se produce mediante contacto estrecho y prolongado con la respiración de personas infectadas, lo que hace crucial la aplicación de recomendaciones para su prevención, además de la vacunación como el método más efectivo y seguro. Dadas las posibles consecuencias severas de la enfermedad, que en ocasiones puede ser letal y dejar secuelas permanentes, el MSP mantiene la vigilancia epidemiológica constante y brindará actualizaciones periódicas.

La vacunación antimeningocócica ya forma parte del esquema regular de inmunización en Uruguay y su reciente ampliación temporal busca aumentar la protección especialmente en adolescentes. Se insta a la ciudadanía a colaborar con estas medidas para salvaguardar la salud colectiva.

Con información de la fuente original. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.