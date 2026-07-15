Cuarto homicidio en 24 horas: hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Marconi

Un hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Marconi durante la tarde de este miércoles, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según señala la información policial, el sistema ShotSpotter detectó una serie de disparos en la zona de la intersección del Doctor Luis Bottaro y Pasaje H. Al llegar, el equipo policial encontró a la víctima tendida en la vía pública. Luego de inspeccionar la escena, se encontraron varias vainas de calibre 9 mm en el Pasaje H y otra en la calle Enrique Castro.

La Policía preservó la escena y continúa trabajando para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de la víctima. Se trata del cuarto homicidio en 24 horas: un hombre de 31 años fue asesinado en el barrio Conciliación durante la jornada del miércoles, al igual que otro en el barrio Borro. Además, otro hombre de 40 años fue asesinado a disparos en la tarde del martes en Marconi.

Balacera en el barrio Conciliación

Un hombre de 31 años fue asesinado y otro de 38 resultó herido en el cuello tras un ataque a balazos que tuvo lugar este miércoles en el barrio Conciliación de Montevideo.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho se dio en Pasaje Saenz Peña y Mario Orrico, cuando ambas víctimas, quienes se encontraban frente a una vivienda, fueron atacados desde un auto color rojo desde el que se realizaron los disparos.

Tras la balacera, el Centro de Comando Unificado (911) recibió varias llamadas en las que alertaban sobre las personas heridas y las detonaciones. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a los dos hombres —uno de ellos en estado inconsciente— que fueron trasladados a un centro asistencial.

Al hombre de 38 se le diagnosticó una herida de arma de fuego en el cuello, encontrándose fuera de peligro. La segunda víctima, de 31 años presentaba una herida de bala por debajo de su brazo izquierdo, falleció mientras recibía asistencia médica.

La Policía preservó la escena y en el lugar se encontraron varias vainas que serán analizadas por Policía Científica. Las actuaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.