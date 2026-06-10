Siniestro fatal en Rivera: hombre de 22 años murió tras choque entre un auto y un camión

Un joven de 22 años murió este miércoles por la madrugada tras protagonizar un siniestro de tránsito fatal en el departamento de Rivera, luego de que el vehículo que conducía impactara de manera frontolateral contra un camión de carga pesada.

El trágico hecho ocurrió a las 04:20 horas a la altura del kilómetro 453.200 de ruta 5. Según detalló Policía Caminera, el automóvil, que circulaba con dirección al sur, impactó contra el camión con semirremolque y como consecuencia salió desviado de su trayectoria hasta terminar embistiendo un guardarraíl.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el conductor del auto falleció en el lugar del accidente.

Peritajes en la escena del choque

El camión involucrado circulaba desde el sur con destino al norte del territorio nacional. El conductor de este rodado resultó ileso.

Efectivos de la Policía Caminera y personal policial de la jefatura local se hicieron presentes para asegurar el perímetro, canalizar el flujo vehicular de la ruta y realizar las pericias técnicas de rigor. Entre los procedimientos obligatorios, los agentes le practicaron al camionero la prueba de espirometría, que arrojó con resultado cero, lo que descartó que el hombre conduciera alcoholizado.

La ruta permaneció cortada mientras trabajaron los equipos de emergencia y fue liberada a primera hora de la mañana.