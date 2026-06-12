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El País Información Policiales

Choque y vuelco de un camión en el Centro de Montevideo: fue embestido por un ómnibus de atrás

El siniestro de tránsito ocurrió en el cruce de San José y Zelmar Michelini este viernes por la tarde. El coche de la línea 142 impactó contra el vehículo de carga, obstruyendo la circulación vehicular.

El País
El País
12/06/2026, 13:40
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Choque de un ómnibus y un camión en el Centro de Montevideo
Choque de un ómnibus y un camión en el Centro de Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

Un espectacular siniestro de tránsito con vuelco ocurrió en pleno Centro de Montevideo sobre las 13:00 horas de este viernes. Un ómnibus de la línea 142 (con destino a Costanera) de Cutcsa chocó de atrás a un camión que venía por la calle San José cuando iba a doblar por Zelmar Michelini.

El ómnibus lo embistió de atrás y provocó el vuelco del camión. No se reportaron personas heridas y el tránsito en el cruce de San José y Zelmar Michelini se fue enlentecido, según supo El País. La calle San José estuvo parcialmente obstruida.

Se espera la presencia de inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Choque de un ómnibus y un camión en Centro de Montevideo
Choque de un ómnibus y un camión en Centro de Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

Sobre las 13:30 llegó la Policía y 15 minutos después el ómnibus se retiró del lugar, liberando el tránsito.

Choque en Centro de Montevideo
Choque en Centro de Montevideo involucró a un camión y un ómnibus.
Foto: El País.

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