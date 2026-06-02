Siniestro múltiple en Parque Rodó: taxi cruzó en rojo y chocó contra un auto y una camioneta

Un siniestro de tránsito múltiple ocurrió este martes a primera hora en el cruce entre las calles Blanes y Canelones, en Parque Rodó (Montevideo) y como consecuencia el tránsito está levemente demorado en la zona.

Según información primaria de la policía consignada por Subrayado (Canal 10), un taxi cruzó con luz roja y embistió a un auto, luego despistó y chocó contra una camioneta que estaba estacionada.

Taxi chocó contra un auto y una camioneta en Parque Rodó Foto: Leonardo Mainé/El País

El taxi quedó a escasos metros de chocar contra un comercio ubicado en la esquina citada.

No hubo lesionados de gravedad. La conductora del primer auto chocado tuvo lesiones leves que fueron atendidas en el lugar.

La Policía delimitó esa parte de la calzada para poder retirar los vehículos. El tránsito está algo demorado en la zona.