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El País Información Policiales

Siniestro múltiple en Parque Rodó: taxi cruzó en rojo y chocó contra un auto y una camioneta

El siniestro ocurrió entre las calles Blanes y Canelones. La conductora de uno de los autos tuvo lesiones leves y fue atendida en el lugar. El tránsito está afectado en la zona.

El País
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02/06/2026, 09:40
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Choque múltiple en Parque Rodó
Choque múltiple en Parque Rodó
Foto: Leonardo Mainé/El País

Un siniestro de tránsito múltiple ocurrió este martes a primera hora en el cruce entre las calles Blanes y Canelones, en Parque Rodó (Montevideo) y como consecuencia el tránsito está levemente demorado en la zona.

Según información primaria de la policía consignada por Subrayado (Canal 10), un taxi cruzó con luz roja y embistió a un auto, luego despistó y chocó contra una camioneta que estaba estacionada.

Taxi chocó contra un auto y una camioneta en Parque Rodó
Taxi chocó contra un auto y una camioneta en Parque Rodó
Foto: Leonardo Mainé/El País

El taxi quedó a escasos metros de chocar contra un comercio ubicado en la esquina citada.

No hubo lesionados de gravedad. La conductora del primer auto chocado tuvo lesiones leves que fueron atendidas en el lugar.

La Policía delimitó esa parte de la calzada para poder retirar los vehículos. El tránsito está algo demorado en la zona.

Taxi chocó una camioneta estacionada en Blanes y Canelones
Taxi chocó una camioneta estacionada en Blanes y Canelones
Foto: Leonardo Mainé/El País

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