Siniestro fatal en ruta 3: una mujer murió tras el vuelco de una camioneta argentina en Artigas

Una mujer murió este domingo tras un siniestro de tránsito ocurrido en el departamento de Artigas, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El hecho se registró sobre las 14:00 horas a la altura del kilómetro 590 de la ruta 3, en la zona de Colonia Palma. Según la información primaria, una camioneta de matrícula argentina que circulaba de norte a sur protagonizó un despiste seguido de vuelco por causas que aún se investigan.

En el vehículo viajaban cinco ocupantes: dos hombres mayores de edad, una mujer y dos menores. De acuerdo con el reporte oficial, el rodado cruzó la senda de circulación y terminó volcado sobre la faja natural ubicada al este de la ruta, quedando en posición invertida.

Como consecuencia del impacto, la mujer mayor de edad que viajaba como acompañante falleció en el lugar. Los demás ocupantes fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica.