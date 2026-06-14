Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Siniestro fatal en ruta 3: una mujer murió tras el vuelco de una camioneta argentina en Artigas

La camioneta, en la que viajaba la víctima y otras cuatro personas, cruzó la senda de circulación y terminó volcada sobre la faja natural ubicada al este de la ruta, quedando en posición invertida.

El País
El País
14/06/2026, 17:43
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Siniestro de tránsito fatal en ruta 3 de Artigas
Siniestro de tránsito fatal en ruta 3 de Artigas.
Foto: Policía Caminera.

Una mujer murió este domingo tras un siniestro de tránsito ocurrido en el departamento de Artigas, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El hecho se registró sobre las 14:00 horas a la altura del kilómetro 590 de la ruta 3, en la zona de Colonia Palma. Según la información primaria, una camioneta de matrícula argentina que circulaba de norte a sur protagonizó un despiste seguido de vuelco por causas que aún se investigan.

Mujer condenada por violencia doméstica hacia sus hijos y un hombre imputado por abuso sexual a uno de ellos

En el vehículo viajaban cinco ocupantes: dos hombres mayores de edad, una mujer y dos menores. De acuerdo con el reporte oficial, el rodado cruzó la senda de circulación y terminó volcado sobre la faja natural ubicada al este de la ruta, quedando en posición invertida.

Como consecuencia del impacto, la mujer mayor de edad que viajaba como acompañante falleció en el lugar. Los demás ocupantes fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica.

Siniestro de tránsito fatal en ruta 3
Siniestro de tránsito fatal en ruta 3 de Artigas.
Foto: Policía Caminera.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Siniestros de tránsito

Te puede interesar