Siniestro de tránsito fatal en Salto: mueren dos motociclistas tras choque frontal

En horas de la madrugada de este domingo se registró un siniestro de tránsito fatal en el acceso a Pueblo Belén, ubicado a unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Salto.

Segun informaron desde la Jefatura de Policía de Salto a El País, el hecho fue próximo a la radial, donde por causas que se procuran establecer se produjo la colisión frontal entre dos motocicletas.

Tras un llamado de emergencia recibido a la hora 3:43 de esta madrugada, concurrieron al lugar los efectivos policiales de la Seccional 8.ª, con apoyo del personal de la Seccional 7.ª de Villa Constitución, constatando la presencia de dos personas lesionadas de gravedad.

Ambas fueron trasladadas a la policlínica local y sobre las 4:12 de esta madrugada, el personal médico constató el fallecimiento de ambos conductores.

Fiscal. “Es evidente que las muertes ocurren en el mismo contexto”. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Uno de ellos fue identificado como un hombre de 23 años. El segundo fallecido permanece sin identificar hasta el momento.

En el lugar trabajó el personal de la Policía Científica, realizando las actuaciones correspondientes, mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias del hecho.