Dos autos incendiados en Pocitos: se encontraban estacionados en la Rambla y el fuego se pasó de uno al otro

En la noche del viernes 12 de junio de 2026 se produjo el incendio de dos autos en la Rambla de Pocitos, le confirmaron a El País fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.

El incendio que afectó a dos vehículos "livianos", según las mismas fuentes, ocurrió sobre la Rambla República del Perú, entre las calles Félix Buxareo y Pereira de la Luz, en el barrio montevideano de Pocitos, en frente a la Playa Pocitos.

Según la información divulgada a El País por Bomberos, en la noche del viernes, se produjo un fuego iniciado en la parte trasera de uno de los dos vehículos. El incendio fue avanzando y se propagó hacia el auto que se encontraba atrás.

Un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos indicó que hasta el momento no se ha logrado determinar el origen del incendio que terminó afectando a los dos vehículos.

Incendio en Unidad Casavalle provoca la muerte de un hombre

También este viernes, se produjo un incendio fatal en el barrio Unidad Casavalle, donde se halló en el interior de una vivienda el cuerpo de un hombre.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

De acuerdo a la Jefatura de Policía de Montevideo, personal policial acudió a la casa tras un aviso del Centro de Comando Unificado (CCU) sobre un incendio en el recinto.

Personal de Bomberos ya se encontraba en el lugar cuando los efectivos policiales llegaron al mismo. Allí, se les informó a los uniformados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de la vivienda que se había incendiado.

Tanto personal de la Policía como de Bomberos realizaron actuaciones y las pericias correspondientes para poder determinar qué causo el incendio y sus circunstancias.