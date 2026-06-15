"La plata o te tiro": delincuente armado asaltó un carro de comida rápida a metros del Palacio Legislativo

Un delincuente armado asaltó un carro de comida rápida ubicado en la intersección de avenida Agraciada y César Díaz, en el barrio La Aguada, a pocos metros del Palacio Legislativo. El hecho ocurrió cuando el hombre, con el rostro cubierto, amenazó a trabajadores y a un cliente para exigir la entrega de dinero en efectivo.

Según informó Telemundo (Canal 12), el asaltante exhibió un arma de fuego y, bajo amenazas, ordenó a las personas presentes que colocaran la recaudación en una bolsa de nylon. “Poneme la plata o te tiro. La plata acá, rápido”, dijo durante el atraco.

Un delincuente armado asaltó un carro de comida rápida en La Aguada, a metros del Palacio Legislativo.



“No hay seguridad para trabajar”, lamentó el dueño del puesto. pic.twitter.com/JdIIEIASHw — Telemundo (@TelemundoUY) June 15, 2026

El delincuente logró llevarse aproximadamente $ 4.000 antes de retirarse del lugar. Sin embargo, previo a darse a la fuga efectuó un disparo al aire, cuyo proyectil impactó en la pared de un comercio lindero.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del hecho, aunque el episodio provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

El propietario del puesto expresó al citado noticiero su preocupación por la situación de inseguridad y aseguró que los comerciantes trabajan con temor ante este tipo de episodios. “No hay seguridad para trabajar. A este gobierno se le escapó mal el tema de la seguridad”, lamentó.