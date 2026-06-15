Atentado con artefacto explosivo en la fachada de local de la Caja Militar: aún no hay detenidos

Atentaron con un artefacto explosivo contra la fachada del local de servicio de retiros y pensiones de la Caja Militar este lunes por la madrugada. Según reportes primarios confirmaron por El País con base en fuertes del Ejército Nacional, ninguna persona resultó herida.

El atentado ocurrió en el local ubicado en la calle Uruguay entre Andes y Convención, en el Centro de Montevideo. Durante la madrugada estuvo trabajando en el lugar un equipo especializado de las Fuerzas Armadas.

Según informó Teledía (Canal 4), la Policía logró identificar a una persona a través de las cámaras de seguridad. El sospechoso llegó caminando al local y dejó un artefacto explosivo que detonó minutos después, provocando daño en una cortina metálica y la puerta de vidrio. Todavía no hay detenidos.

Desde el Ejército Nacional dijeron a El País que la Policía esta investigando y la Brigada de Explosivos del Ejército esta haciendo las pericias post explosión.

Noticia en desarrollo