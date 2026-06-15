Un niño de nueve años resultó herido tras operativo contra picadas ilegales en el Parque Rivera

La Jefatura de Zona Operacional II, junto al Área de Respuesta Operativa, la Guardia Republicana y la Policía de Tránsito, llevaron adelante un operativo este domingo por la tarde para dispersar a una aglomeración de vehículos que estaba haciendo "picadas" en el Parque Rivera.

Según detalla la información policial, los participantes del evento reaccionaron de forma "violenta" ante la llegada de los agentes, lanzando objetos y haciendo "maniobras vehiculares peligrosas" que "pusieron en riesgo" la integridad física de los policías.

Ante la situación, el personal policial dispersó a los participantes con "medios de disuasión menos que letales". En el lugar resultó herido un hombre de 25 años, que recibió asistencia por los policías actuantes pero se negó a ser trasladado a un centro de salud. Luego de finalizado el operativo, la Policía también recibió la denuncia de los padres de un niño de nueve años, que estaba en las inmediaciones del parque y resultó herido durante los incidentes.

El menor fue trasladado por su familia a un centro de salud, donde fue asistido y recibió el alta poco después. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno, que dispuso una serie de diligencias para seguir investigando.

Durante la jornada del domingo comenzaron a circular videos en la red social TikTok que muestran parte del operativo en el Parque Rivera.