Fiscalía lleva a juicio a los imputados por la "masacre" en Maracaná: pidió la pena máxima

"Fue una verdadera masacre", resumió la nueva titular de la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno en el escrito en el que acusó a tres hombres de haber sido los responsables del cuádruple homicidio del barrio Maracaná ocurrido el 30 de mayo de 2024. Su teoría del caso apunta a que varias personas, entre los que, dice, estaban los tres imputados, tiraron más de 150 veces a una vivienda en la que estaban las cinco víctimas. Cuatro de ellas (de 40, 18, 16 y 11 años) fallecieron y el único sobreviviente fue un adolescente de 17 años. La Fiscalía intentará probar la culpabilidad de los acusados en un juicio y pidió que sean condenados a la pena máxima, 30 años de prisión y 15 más de medidas de seguridad eliminativas.

Para la acusación, hay al menos cinco personas identificadas que tuvieron que ver con el homicidio. Dos de ellos, —un joven apodado "Moski" y otro "Bebito"— fueron condenados semanas atrás por delitos de asociación para delinquir por ayudar a planear aspectos de este crimen. Ambos aceptaron su responsabilidad en los hechos y firmaron acuerdos abreviados. Ahora, la Fiscalía llevará a juicio a otros tres jóvenes a quienes acusa de ser los autores materiales. Se trata de José Ezequiel González (alias "Z"), Anderson Vidal (alias "Ander") —el Ministerio del Interior divulgó sus identidades por haber estado prófugos más de un año— y un tercer hombre.

En la demanda, a la que accedió El País, se esgrimen tres razones que pudieron haber motivado el ataque. La primera indica que las víctimas tenían en su vivienda una boca de venta de drogas y que se encontraban en conflicto con el grupo homicida, que también es de la zona. Los imputados, sostiene la acusación, trabajarían para un joven apodado "Gordo Nico" que tenía su "base de operaciones" a 500 metros del lugar del ataque. Este hombre no fue imputado en la causa por el cuádruple homicidio de Maracaná, pero está preso por delitos de narcotráfico. Uno de los testigos sostuvo que dos de los fallecidos habían intentado matar al Gordo Nico porque él solía pegarles. Incluso, detalló que confundieron su auto con el de un vecino al que terminaron agrediendo por error.

El segundo motivo posible es que uno de los imputados estaba siendo perseguido por la Policía y quiso buscar refugio en la casa de las víctimas, pero el adolescente que sobrevivió al ataque se lo negó, lo que generó una fuerte discusión. Por último, otro testigo aseveró que días previos al asesinato, "Z" se había peleado a golpes de puño con integrantes del grupo de las víctimas.

La noche del ataque: fotos de triunfo y una decena de armas

La acusación sostiene que el 30 de mayo de 2024 cerca de las 23:18 horas un grupo de varias personas entre los que estaban los tres imputados fueron hacia el frente de la vivienda en Pasaje El Ombú y la Vía y, utilizando al menos 10 armas de fuego (cada uno llevaba dos), efectuaron 150 disparos con armas potentes al lugar donde, sabían, se encontraban las víctimas. El ataque, insistió la Fiscalía, no fue casualidad.

Ya había sido planeado junto a "Moski" y "Bebito", motivo por el que fueron condenados por asociación para delinquir. Eso surge, por ejemplo, de mensajes de WhatsApp entre ellos. Bebito estaba preso al momento del crimen, pero se comunicó entre las 19:22 y las 22:44 con su hermano, el apodado "Z". De allí surgen mensajes donde el recluso le da consejos: "No quiero que estés solo ahí (...) No dejes huellas (...) Si vas a algún lado cuidate y ponete guantes y capucha, si titubean, escuchá, que solo contra el mundo no podes (...) ojo cuando tiren con cuidado, no se den entre ustedes", puso en varios de los mensajes.

A su vez, también se hallaron mensajes entre Bebito y Moski. En uno de ellos, el privado de libertad expresó: "Vos, el Ander y el Moski juntos que se van a todas cuidándose la espalda".

Además, un testigo aseguró que el día de los hechos vio a "Z" y al tercer imputado como autor material "planificando" cómo iban a matar a "los pibes del Ombú". Esta persona declaró que los vio junto a otras personas en la boca del Gordo Nico y que los vio a todos armados.

Según la demanda que firma la fiscal Andrea Mastroianni, los atacantes salieron de la casa de Gordo Nico y caminaron unos 500 metros hacia la vivienda de las víctimas. Se pararon frente a ella y atacaron. Testigos oyeron a uno de los imputados festejar el crimen diciendo: "¡Coronamos!", "los matamos a todos, Ezequiel", aludiendo a González ("Z").

Para la Fiscalía, el vínculo entre los integrantes del grupo surge de varias evidencias. Por ejemplo, documentos que acreditarían un "vínculo delictual" entre Moski y Gordo Nico a raíz de un robo en Argentina, pero también fotos. Citaron la existencia de dos imágenes que, indicaron, serán de utilidad en el caso. Una es de Moski con "Z", lo que probaría su cercanía. Otra fue tomada casi dos horas después del cuádruple homicidio. En ella se ve a seis personas con armas de fuego en sus manos (11 en total) que son coincidentes con las usadas en el crimen. Todos los fotografiados lucen con guantes y pasamontañas —como había recomendado Bebito que hicieran—, salvo "Z".

Horas después del crimen se realizó un allanamiento en la casa de Gordo Nico y se incautó una bolsa de nylon escondida dentro de la campana de la cocina que tenía 19 municiones y teléfonos celulares escondidos en una bolsa negra de basura.

Para Mastroianni, es claro que "la ideación del plan de ir a dar muerte a las victimas, surge de las comunicaciones mantenidas entre" los hermanos (Bebito y "Z") y del encuentro de los imputados" en la casa del Gordo Nico. "Idearon cómo cometer los homicidios, las armas que iban a llevar, qué personas iban a concurrir, que iban a llevar guantes, que no iban a dejar huellas, hablaron sobre qué hacer si la cosas no resultaban como ellos pretendían, coordinaron con los otros partícipes su concurrencia, es decir que llamaron a Anderson para que acompañara a Ezequiel e hicieron lo mismo con" Moski.