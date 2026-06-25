Incendio afectó a un centro del Mides en el Prado: Bomberos y Policía acudieron al lugar

Un incendio y posterior evacuación ocurrió a las 14:30 horas de este jueves en el Centro Tarará del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el barrio Prado de Montevideo.

Se presume que el fuego comenzó en una habitación y se propagó, por lo que se registró mucho humo en el lugar, según reportó desde el lugar Subrayado (Canal 10).

Usuarios del centro fueron retirados del lugar, algunos sacados en camillas por personal médico debido a la afectación por el humo. Hay pacientes que presentan problemas de movilidad, por eso la dificultad para salir del centro.

Incendio en centro del Mides en el barrio Prado. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

#AHORA | Incendio en un centro del Mides en Camino Castro y Escalada, en Prado. Evacúan a usuarios. Trabajan policías, bomberos y personal médico. Informa @beamare1 | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/sSZRilaThh — Subrayado (@Subrayado) June 25, 2026

El centro está ubicado en Camino Castro y Escalada. En el lugar asistieron ambulancias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y privadas que trabajaron en atender a los usuarios.

La Policía asistió al lugar dando apoyo y cortando la circulación por la calle Camino Castro.

Incendio en centro del Mides en el barrio Prado. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Incendio en centro del Mides en el Prado. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el centro Tarará los usuarios reciben alimentación, cuidados, atención médica y de enfermería, así como asesoramiento para el ejercicio de derechos.