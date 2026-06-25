Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Hombre fue asesinado de un disparo cuando llegaba a su casa en el barrio Calafí, en Salto

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Salto, pero falleció al llegar al lugar. La Policía montó un operativo de búsqueda para encontrar a los autores.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
25/06/2026, 11:26
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Operativo policial en Salto: hombre fue asesinado en la puerta de su casa
Operativo policial en Salto: hombre fue asesinado en la puerta de su casa
Fotos: Sergio Senisa

Un hombre fue asesinado este miércoles por la noche en el barrio Calafí, en la ciudad de Salto. Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, se habría tratado de un intento de rapiña.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas, en la plaza ubicada entre las calles Pedro Gallino y Diagonal Calafí. Según la información a la que accedió El País, el hombre llegaba en moto a su casa cuando dos delincuentes le dispararon.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Salto por un automóvil particular y falleció al llegar al lugar.

Hombre fue asesinado en la puerta de su casa en Salto
Hombre fue asesinado en la puerta de su casa en Salto
Foto: Sergio Senisa

La Policía de Salto montó un intenso operativo de rastrillaje en las inmediaciones para dar con los delincuentes.
Todavía no hay detenidos.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Primer Turno, Augusto Martinicorena.

Imágenes de cámaras abren disputa por muerte de adolescente en allanamiento: familia contradice versión policial

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

asesinatoSalto

Te puede interesar