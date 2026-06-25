Hombre fue asesinado de un disparo cuando llegaba a su casa en el barrio Calafí, en Salto

Un hombre fue asesinado este miércoles por la noche en el barrio Calafí, en la ciudad de Salto. Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, se habría tratado de un intento de rapiña.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas, en la plaza ubicada entre las calles Pedro Gallino y Diagonal Calafí. Según la información a la que accedió El País, el hombre llegaba en moto a su casa cuando dos delincuentes le dispararon.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Salto por un automóvil particular y falleció al llegar al lugar.

Hombre fue asesinado en la puerta de su casa en Salto Foto: Sergio Senisa

La Policía de Salto montó un intenso operativo de rastrillaje en las inmediaciones para dar con los delincuentes.

Todavía no hay detenidos.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Primer Turno, Augusto Martinicorena.