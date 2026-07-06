Piden ayuda para adolescente que sobrevivió a incendio en Piedras Blancas: tiene el 45% del cuerpo quemado

El adolescente de 15 años que sobrevivió al incendio ocurrido este sábado por la noche en Piedras Blancas (Montevideo) se encuentra grave y "con el 45% del cuerpo quemado", confirmó este lunes un familiar. El menor está internado en el Hospital Pereira Rossell.

Brian, primo del adolescente, dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10) que por el momento no está confirmada la causa del incendio, pero sospechan que se haya tratado de "un cortocircuito" puesto que hay "mucho cable quemado".

Dado que las pérdidas fueron totales, la familia pide colaboración para poder reconstruir la vivienda. Consultado por las necesidades más urgentes, el joven respondió que necesitarían una volqueta para poder limpiar la casa y cables para restablecer la conexión eléctrica, ya que detrás hay otra vivienda, donde reside la abuela de la familia.

La familia solicitó que cualquier ayuda que puedan hacer llegar se gestionará a través de la línea 093 766 976.

Incendio fatal en vivienda Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Cómo fue el incendio fatal en Piedras Blancas

Tres personas murieron tras un incendio registrado en una vivienda del barrio Piedras Blancas, en Montevideo, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el siniestro ocurrió sobre las 21:35 de este sábado, en una vivienda ubicada en la intersección de Dunant y Azotea de Lima.

El Servicio de Emergencias 9.1.1. solicitó la intervención de las unidades operativas de Maroñas y Casavalle, con apoyo de una unidad del Cuartel Centenario. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba generalizado y afectaba la totalidad de la vivienda, de aproximadamente 50 metros cuadrados, construida con paredes de mampostería de bloques y techo liviano.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Una vez reducida la intensidad del fuego, los bomberos ingresaron por la puerta principal y encontraron a un adolescente de 15 años inconsciente, con evidentes signos de intoxicación grave por inhalación de humo. El menor fue rescatado y entregado a personal policial, que lo trasladó de urgencia a la Policlínica Capitán Tula para recibir asistencia médica.

Mientras continuaban las tareas de extinción, búsqueda y rescate, los efectivos encontraron sin vida a tres personas: dos hombres de 47 y 25 años y una mujer de 44 años.

Según informó Bomberos, las víctimas estaban en la habitación ubicada al ingreso de la vivienda, donde los propietarios desarrollaban tareas de tapicería.

La Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno quedó a cargo de la investigación. El Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos quedó a cargo de determinar la causa y el origen del incendio.