Tragedia en Lavalleja: dos muertos, entre ellos un niño, tras choque y caída de un vehículo a un arroyo

Dos personas murieron este sábado por la noche como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en Camino Arroyo Sauce, en jurisdicción de Seccional Segunda de Lavalleja, en el límite con el departamento de Maldonado, informó la Jefatura de Policía de Lavalleja a El País.

El hecho fue reportado al servicio de emergencias 9-1-1 sobre las 20:36, tras una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales cayó a las aguas del arroyo Sauce con una persona atrapada en su interior.

Cómo fue el accidente

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que una camioneta Haval H6 con matrícula argentina había quedado suspendida sobre el lateral del puente. En ese vehículo viajaban cuatro ciudadanos argentinos: el conductor, un hombre de 53 años, una mujer de 39 años, un niño de 12 años y una niña de 7 años. Todos sufrieron politraumatismos leves.

Móvil de Policía Caminera.

El otro vehículo, un automóvil Suzuki con matrícula uruguaya, quedó volcado dentro del arroyo, con las ruedas hacia arriba. Como consecuencia del impacto fallecieron el conductor, un uruguayo de 65 años, y un niño de 4 años que viajaba en el vehículo.

Además, una mujer de 56 años que también iba en el automóvil fue trasladada a la Sociedad Española de Montevideo con fractura cervical.

Testimonios en la zona

Según informó la Policía, el conductor de la camioneta manifestó en una primera instancia que circulaba hacia Maldonado y que, al llegar al puente, se encontró con un automóvil que venía de frente, sin poder evitar la colisión, tras la cual el otro vehículo cayó a las aguas del arroyo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos del Destacamento de Minas, Policía Científica y personal de Seccional Segunda. Las actuaciones fueron supervisadas por el director de Coordinación Ejecutiva, comisario mayor Alejandro Carreras, y el subdirector de Seguridad del Área Metropolitana interino, comisario Juan Flores, bajo la dirección de la fiscal de 2° Turno, Marlene Canosa.