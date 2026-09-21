Mujer fue detenida por homicidio de hombre de 79 en Maldonado: investigan si fue víctima de abuso

Una mujer de 51 años fue detenida en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 79, en la localidad de La Capuera, Maldonado, según informó la Jefatura departamental.

La víctima había sido encontrada sin vida el pasado viernes en su casa, con quemaduras en la zona de la espalda y la cabeza. Cerca del cuerpo había una garrafa de tres kilos.

Personal de Hechos Complejos comenzó a investigar el caso y pudo encontrar a la presunta autora del homicidio, una mujer de 51 años. Si bien en una primera instancia fue detenida y llevada ante la Justicia, luego se dispuso el cese de su detención y se le aplicaron medidas limitativas por un plazo de 180 días, mientras avanza la investigación.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Entre ellas se le prohibió acercarse o comunicarse con la hija de la víctima, que también vive en La Capuera. La Justicia dispuso que a la mujer indagada se le practique una pericia psicológica, con el objetivo de determinar su estado emocional, y también para establecer si evidencia haber sufrido episodios de abuso sexual y violencia doméstica.

Plácido Ellauri: amenazaron con armas a un hombre de 71 años para que se fuera de su casa y los detuvieron

La Policía detuvo en el barrio Plácido Ellauri a un hombre de 34 años y a un adolescente de 16 luego de que ingresaran a la fuerza a una casa y mediante amenazas con armas de fuego obligaran al dueño de la vivienda —un hombre de 71 años— a retirarse, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el informe policial, un hombre de 71 años denunció en la madrugada de este lunes que dos hombres entraron a su casa —ubicada en Pasaje Peatonal Vehicular y Leandro Gómez— y "lo obligaron a retirarse mediante amenazas con arma de fuego".

Los investigadores allanaron la vivienda y encontraron a los sospechosos dentro de la casa, así como también al nieto del denunciante y su pareja.

Los efectivos policiales incautaron un arma que estaba en el dormitorio y otra que estaba en la cocina. "Las dos pistolas cuentan con cargadores extendidos y una presenta una modificación para disparar en forma automática y un accesorio láser", detalló la Policía. Las dos armas estaban requeridas por una rapiña a un policía en 2020 y un hurto en el interior del auto de otro policía en 2022.

Además de las dos pistolas, se incautaron 57 cartuchos de calibre 9 mm, un cuchillo, dos celulares y un automóvil. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el adulto detenido cuenta con cuatro antecedentes penales, el último por homicidio en 2019.

En el lugar trabajaron efectivos del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III junto con un equipo de la Guardia Republicana. La Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno y la Fiscalía de Flagrancia de 9.º Turno quedaron al frente de la investigación y los detenidos pasarán a declarar en las próximas horas.