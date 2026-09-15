Homicidio en Barrio Municipal: hombre de 36 años fue asesinado tras recibir un disparo en el pecho

Un hombre de 36 años fue asesinado este martes tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho. El hecho ocurrió en Domingo Arena y Parahiba, en el Barrio Municipal de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, personal policial acudió a la mencionada intersección tras recibir varias alertas que daban cuenta de una persona herida de arma de fuego dentro de un vehículo.

Una vez en el lugar, los efectivos trasladaron a la víctima a la policlínica Capitán Tula, donde falleció por el impacto de bala que recibió. El hombre asesinado era poseedor de antecedentes penales, informó la Policía.

En el caso intervino Fiscalía y "personal especializado" de la Policía, según indica el parte oficial.

Dos personas ingresaron por la fuerza a una casa y asesinaron a un hombre

Un hombre de 39 años fue asesinado de varios disparos en una vivienda ubicada en el barrio Casabó durante la mañana del pasado domingo, informó la Jefatura de Policía de Montevideo a través de un comunicado.

El homicidio ocurrió en la esquina de las calles Sierra Leona y Bahamas, según señala la información policial. La víctima se encontraba en una casa de la zona cuando dos individuos ingresaron por la fuerza y comenzaron a disparar; luego, se retiraron en un auto blanco conducido por una tercera persona. La víctima tenía cuatro antecedentes penales, según detalla la Policía.

Personal médico que concurrió al lugar constató el fallecimiento del hombre. La Policía Científica realizó el relevamiento de la escena; el caso está siendo investigado por la Fiscalía de 4to Turno y el Departamento de Homicidios.