Economía uruguaya cae en el segundo trimestre por impacto de la sequía que llevó a un fuerte retroceso del agro

La economía uruguaya cayó 0,8% en el segundo trimestre del año frente al primero (medición desestacionalizada), según el Informe de Cuentas Nacionales correspondiente al período abril-junio divulgado esta tarde por el Banco Central (BCU). Esta contracción de la actividad era algo que venía siendo advertida por los analistas. El impacto de la sequía explicó parte de esta caída de actividad.

De hecho, en la reciente Encuesta de Expectativas Económicas del BCU (previa al dato de este martes), los economistas, bancos, consultoras, corredoras y AFAP recortaron la proyección de crecimiento de este año a 1%.

En tanto, al comparar el segundo trimestre de 2026 frente a igual período de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) también se contrajo, en este caso 0,5%.

El principal impacto negativo sobre el PIB del segundo trimestre fue del sector Agropecuario, Pesca y Minería que cayó en su actividad 13% en la medición desestacionalizada y retrocedió 22,2% en la comparación frente al mismo trimestre de 2025.

El impacto de la sequía en la producción agropecuaria, principalmente sobre la cosecha de soja, fue lo que explicó la fuerte caída del sector.

El informe del BCU indicó que la caída de la actividad en el sector Agropecuario, Pesca y Minería "se explica por la contracción del valor agregado agrícola, principalmente de los cultivos de verano. La magnitud de la retracción está asociada al magro rendimiento de la soja en la zafra 2025/2026 debido a la sequía y, asimismo, a la comparación con la zafra anterior que culminó con un rendimiento alto en la comparación histórica. La actividad pecuaria también incidió negativamente, lo que estuvo vinculado a la menor extracción de ganado para faena, parcialmente compensada por una mayor remisión de leche a plantas industriales".